蔡继有学校小一18人争1学额 总校长庄美珍：面试考语文合作｜专访

保良局蔡继有学校为一条龙学校，开办1至12年级的课程，家长如果有意为子女申请该校，最理想是在小一时申请，因其他年级的插班名额有限。庄美珍表示，今年各级退学人数不多，现时只有2、3及8年级招收插班，但名额非常有限，其中2年级只有1至2个学额。她又透露，该校每年逾3500人申请小一，以小一学额约200个计算，约18人争1个学额。

插班名额有限

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由于学位竞争激烈，庄美珍指会设面试，从中了解小朋友的语文能力，以及是否能和其他小朋友合作等等。「我们真心相信每个小朋友都有潜质，但由于我们是双语学校，所以希望取录的学生须具备语文能力，不是要他们识写字，但起码要认到，和老师沟通到，听得懂他们说话，如果水平相差太远，对小朋友来说都有压力。」

另外，庄美珍表示，该校着重德育，所以在面试过程中，会留意申请人能否和其他小朋友合作，「如果小朋友不守规矩，对我们来说比较有挑战性。」

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蔡继有学校的面试，主要以广东话及英文进行，庄美珍表示，主要为对谈形式，老师从中了解小朋友的语文能力，是否跟随和明白老师的指示。「另设小组面试，例如看小朋友会否分享、能否跟其他人相处；玩游戏时，小朋友会否参与、或输掉就不开心？这些反应都可反映平日情况。」她续说，由于申请人数众多，小朋友可能只有丁点做得不好，便已经遭淘汰。

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