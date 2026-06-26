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蔡继有学校重双语教育有利AI发展 总校长庄美珍：鼓励学生自主参赛｜专访

知识转移
更新时间：12:39 2026-06-26 HKT
发布时间：12:39 2026-06-26 HKT

辉达执行长黄仁勋早前曾说，语言是和AI（人工智能）沟通的语言程式，更指主修英文的学生，有可能是未来最成功的一群，反映语文能力的重要性，而这个说法，在保良局蔡继有学校某程度也得到印证。

不懂AI将欠竞争力

庄美珍表示，在未来世界，如不懂使用AI，将欠缺竞争力，所以该校亦重视学生在有关方面的素养及技能，并要求老师必须用AI，否则难以教授学生；另一方面，由于该校重视语文教育，故学生使用AI时，亦坦言有帮助。

蔡继有学校的机械人队，两年前在学生的建议及主导下成立，在校外比赛中亦有获奖，包括First Tech Challenge、世界奥林匹克机械人竞赛（WRO）等等，当中亦有AI元素。

延伸阅读：蔡继有学校创立24载 故事教学育IB状元 总校长庄美珍勉学生跨越困难变强大｜专访

学生主导机械人队

就读9年级的队长罗颂唯、副队长陈希信和软件工程师及机手刘诚浚表示，编程时会用到AI，所以在校内习惯用英语，亦有助他们用精准的语言，向AI表达指令和意见，「参加国际赛事，要提交16页的文字报告，都要用英文写，让评判更了解作品。」

延伸阅读：胡嘉莹 - IB状元妈妈分享：如何培养孩子自学能力丨妈妈学神

庄美珍表示，校方鼓励学生参加不同比赛，包括和AI相关的比赛，学生可以自主参加，亦可以使用学校资源。「AI是运用的工具，不需要特别教，但学生要明白运用的原则，例如可请AI给予意见，但最后的作品都要自己完成。」

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