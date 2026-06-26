蔡继有学校创立24载 故事教学育IB状元 总校长庄美珍勉学生跨越困难变强大｜专访

保良局蔡继有学校早前举行24周年校庆开放日，吸引不少家长到场取经，了解这间新一代「IB状元」摇篮。现任总校长庄美珍是蔡继有学校的元老级人马，她接受《星岛教育》专访时坦言，早年跟随校长刘筱玲，放弃津校教席，到一间倡以故事书教学的全新私校任教，其实颇大风险。经过多年发展，始印证该校的教育方向正确。自言小时候学术不强但有运动细胞的庄美珍，常以其经历鼓励学生，「不要害怕困难，因为每一次的跨越，都会让你变得更强大。」

转战私校 心情忐忑

保良局蔡继有学校于2002年创校，是全港首间独立的非牟利一条龙私立学校，提供1至12年级的双语教育；学生在9至10年级，将修读国际普通中学教育文凭（IGCSE）课程；而11至12年级，则修读国际文凭大学预科课程（IBDP）。翻查资料，该校自2013年有学生应考IB文凭试后，最少诞生26名「IB状元」，成绩非常理想。

现任的蔡继有学校总校长庄美珍，投身教育界已30年，本身为体育老师，曾在保良局陈南昌夫人小学任教，并认识了当时的校长刘筱玲。直至保良局开办蔡继有学校，委任了刘筱玲为创校总校长，庄美珍亦获邀前往新校任教。「现时想起，都颇大风险，因当时在津贴小学任教，基本上是长工，毅然转做私校，也不知是否会成功，但也『试吓啦！』」在全新环境下，庄美珍有不少发挥机会，直至刘筱玲5年前荣休，庄美珍即接棒成为第二任总校长。

回想在蔡继有学校服务的24载，庄美珍说初期都很忐忑，「创校时只有1、2年级，学生要经过漫长的时间才升读中学。老实说，当学生升读IGCSE时，我们都有压力，因当时未有学校用故事书教语文，校内又不设排名，做法受外界注视，如果『唔得』，就好像梦想破灭。直至后来学生表现超乎预期，才确认蔡继有的教育方向，原来真有成效。」谈到学校成为新一代「IB状元」摇篮，庄美珍认为跟该校推行双语教育，并以故事书教中、英文有关。「学生很喜欢这个模式，因为容易有共鸣。」然而，要以故事书代替教科书，老师除了要把故事中的词汇、句子结构等化为学习材料，还要思考如何让学生透过故事作深度思考、培养价值观、观察和表达能力等等，「IGCSE和IBDP都需要学生有较高语文能力及分析能力，而这些能力正正是我们学生从小开始培养。」另外，该校亦会邀请校外机构举行工作坊，让学生做实验，培养他们的科学探究技能及好奇心等。

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砥砺学习 发掘潜能

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除了课程设计，求学心态也很重要。庄美珍表示，该校从小一给予学生的讯息，就是「达标」就可以，成绩表从来没有分数，目的是不想学生比较。「以IBDP为例，从没规限取满分的人数，所以学生不用『争崩头』，可以一同努力，互相帮忙，也不用担心别人比自己优秀；而朋辈间的学习，互相扶持，远比只由老师教授更好。」她续说，该校有很多小时候只属达标的学生，结果毕业后读医科，原因是自信没有被打击，让他觉得自己有能力，于是不断进步。

事实上，庄美珍也常以自己经历鼓励学生，「以前我读书成绩不是很理想，会觉得没有出路，但因为体育有潜质，也可抬起头做人。我常跟学生说，你总有东西比别人强，凭借那一丝成功感，就可以开启不同的门，只要不放弃就可以！」

成为总校长，庄美珍坦言须全方位转型，从教学转向管理，当中涉及财务、人手、工程等问题，这让她意识到，校长其实是扮演一个「超级英雄」，努力撑起学校每个角落。「我很庆幸自己拥有运动员的基因，对我来说，困难是一个个需要跨越的栏杆，而每次的跨越，都是技能的升级，所以不要害怕困难，因为每一次的跨越，都会让你变得更强大。」

记者 陈艳玲 摄影 叶伟豪

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