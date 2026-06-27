陈许华 - 中国地图像一条鱼？观点没有对错！让孩子打破心理枷锁｜教评心思

在幼稚园「世界各地」的主题课上，老师拿起中国地图问：「中国地图像甚么？」孩子们争先恐后地喊着公鸡、恐龙、叶子等。这时，小熙举手说：「像一条鱼。」

接受多元观点

教育者与家长应充当守护者，引导孩子从幼稚园接受多元观点，到中学用批判性思维剖析观点，再到成年后拥抱自我。这是一场终身的学习，也是一场勇气的修炼。（AI 生成示意图）

教室瞬间爆出笑声。小熙委屈地向老师倾诉：「他们笑我。」老师蹲在他身边，顺着他手指的方向看去：「真的耶，我看见鱼尾巴了。」随后她对全班说：「小熙看到了一条鱼，我看到了一只鸡，每个人看到的都不一样。」笑声戛然而止，甚至有孩子凑过去惊呼：「我也看到了！」

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这幕日常插曲，是一堂珍贵的「事实与观点」启蒙课。孩子们发笑，或许是习惯了标准答案（如公鸡），本能地排斥「异类」；而小熙的不悦，则来自将别人的笑声当成了否定。

幼儿虽懂「你喜欢蓝色、我喜欢红色」的差异，但面对地图这种看似有客观答案的问题时，便容易陷入紧张。因为他们还分不清：世界上有「事实」，也有「观点」。「中国地图像雄鸡像恐龙」只是许多人的观点而非事实；事实是中国地图拥有逾1000万平方公里的轮廓，而「像甚么」完全取决于视角。小熙没有错，他只是看到了不同的角度。若老师能温柔地托住这份委屈，孩子就能学会：观点没有对错，只有不同。

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然而，这种因分不清界线而产生的委屈若未被处理，并不会随年龄增长消失。到了中学，换新鞋、剪发型时，同学的一个眼神，就能让少年焦虑失眠；成年后，社交媒体的「人设」竞逐、职场争辩或家庭建议，也常让人将别人的「观点」错当成定义自我价值的「事实」。

要打破这种心理枷锁，关键在于从小厘清两者界线。当我们懂得「别人的看法只是观点，不代表我是怎样的人」时，就拥有了护体盔甲。无论是面对地图的小熙，还是面对考验的成人，都能自信地说：「谢谢你的公鸡，但我眼中就是一条自由的鱼。」

教育者与家长应充当守护者，引导孩子从幼稚园接受多元观点，到中学用批判性思维剖析观点，再到成年后拥抱自我。这是一场终身的学习，也是一场勇气的修炼。

撰文：汉迪国际幼稚园校长、教育评议会执委 陈许华

本文原标题为〈当地图里游出一条鱼〉

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