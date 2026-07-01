STEAM教育｜大桥是如何建造？解构各种桥梁特点 承重关键在于3种基本力｜星岛教室

驾车驶过跨海大桥，或乘高铁穿越峡谷，总惊叹其宏伟。这些大桥如何建造呢？背后依靠的正是力学智慧，以及现代科技的精密配合。

压力、拉力和剪力

桥梁承托荷载，仰赖3种基本力。

压力

结构受挤压时产生的内力，主要由桥墩传递至地基；混凝土抗压性强，适合受压构件。例如大型桥墩底部压力可达每平方厘米100公斤。

拉力

物体受拉扯时产生的力，钢缆为典型抗拉构件，钢材抗拉强度高，能吊起沉重桥面。

剪力

来自相邻部分反向推动的切割效应，最常出现于桥身与桥墩的连接点：桥身重力向下，桥墩支撑向上，形成剪刀般的作用。剪力破坏具有突发性，因此接合点、螺丝及焊接处都必须能抵抗剪力，避免瞬间断裂。

跨越障碍4大桥梁

桥梁分为梁桥、拱桥、悬索桥和斜拉桥。

梁桥

「梁桥」堪称桥梁家族中最直爽的「老实人」，结构简单如「两柱一板」，主打垂直传力。试想像双手平举一本厚书，中间放上铅球，书本微微下弯：上层受挤压（压力），下层被拉扯（拉力），这种上下夹击即为「弯矩」。靠近手掌两端还隐藏着「剪力」，像把书从支点切断。梁桥虽可靠，却是「短腿族」——弯矩会随跨度拉长而暴涨，底部拉力区易裂开，甚至瞬间折断。为避免垮塌，它只能做得又厚又重。

拱桥

「拱桥」的造型像一道优美的微笑，但在承重上绝不开玩笑。它最厉害的本事是「把压力当饭吃」：当车辆压在桥面，重力不会像梁桥那样向下弯曲，而是被转化为顺着弧线向外斜推的压力。拱身里每一小节都在挤压「邻居」，这种纯受压的状态让拱桥完美避开了拉力，几乎没有弯矩，因此连石头都能胜任——古罗马人正是靠此造出千年不倒的奇迹。

然而，「压力大师」也有烦恼：两端会产生巨大的水平推力，拚命想把两侧支撑点推开，就像用力撑开书架的人。所以拱桥的地基必须极其稳固，若没有坚硬岩层或极强桥台当靠山，这道「微笑」很快便会因「撑不住」而崩塌。

延伸阅读：夏至2026｜夏至有甚么传统消暑食品？为何会有「立竿无影」奇观？｜星岛教室

悬索桥

「悬索桥」就是把拉力玩到极致的桥梁。它就像一根横跨天险的超级晒衣绳，当桥梁需要挑战宽阔的海峡或深邃的峡谷时，工程师就会请出这位「跨度之王」。它的结构极其精妙：两座高耸入云的桥塔撑起两条主缆，再由无数条垂直吊索拉着桥面。这是一场完美的力学接力赛，当车辆压过桥面，垂直吊索会率先紧绷受拉，接着把这股劲传给主缆，主缆全段受拉后，再将力量向下压向桥塔，并横向扯着两岸巨大的锚碇。主缆那道优美的抛物线能让拉力均匀分布，底甩掉了弯矩的烦恼，这让悬索桥能以极少的材料飞跃超过2000公尺的距离。

不过，这位「拉力诗人」因为身形轻盈，质地较「柔」，在强风中容易摇晃，因此必须加装风嘴来保持稳定。此外，它那埋在两岸用来固定主缆的锚碇体积惊人，对地质条件的要求可是一点都不随便。

斜拉桥

最后压轴登场的是「斜拉桥」，它不需要像悬索桥那样拖着沉重的锚碇，而是像一把矗立在水面上的巨大竖琴，直接用斜向钢索将桥面牢牢挂在塔柱上。它利用钢索的拉力与桥塔的压力，玩了一场完美的力学接力。斜索拉着桥面时产生的水平推力，反而让桥面进入受压状态，巧妙地抵消了弯矩。透过这种「多点弹性吊挂」的策略，它把长长的桥面切成无数个小片段，不仅让身板比悬索桥更刚硬、更抗风，还能像张开翅膀一样从桥塔两侧同步拼装，施工速度快得惊人。

不过，斜拉桥对钢索张力的控制与施工精度要求极高，就像调校竖琴的琴弦，多一分、少一分都不行。为了防止桥面在钢索连接处被强大的剪力破坏，工程师会巧妙地加密靠近桥塔处的索距，让剪力能平顺地分摊到多个支点上，避免压力爆表。

智能建造新时代

懂了力学还不够，现代造桥师还要带上「科技外挂」才能在天险上大展身手。首先，是钢筋混凝土这对「金牌搭档」，混凝土负责硬扛压力，钢筋则负责化解拉力与剪力，两者互补让桥梁刚柔并济，不再轻易开裂。

接着是「天空之眼」与「数位大脑」。以前在峡谷拉导索要动用火箭，现在无人机轻巧飞一趟，几十分钟就搞定；「北斗」卫星导航更像开了精准滤镜，辅助海底沉管对接达到毫米级精度。此外，「建筑信息模拟」（BIM）技术让工程师在电脑里预先演练，避开所有拆掉重盖的陷阱，配合焊接机械人这群不眠不休的钢铁战士，产能直接起飞。

从「港珠澳大桥」到「北盘江大桥」，中国造桥业正从靠体力的「汗水型」，华丽转身为靠大脑的「科技型」。当古老力学遇上人工智能，天险也能变通途。未来，随着碳纤维等新材料加入，桥梁将变得更轻、更强。

延伸阅读：中史｜曾国藩落榜七次 却成功组军平定内乱 开创洋务运动 到底他如何崛起？｜星岛教室

小思考，大智慧

文章中介绍了哪4种基本的桥梁类型？ 试简单解释「压力」和「拉力」的分别。

参考答案

梁桥、拱桥、悬索桥及斜拉桥。 压力：物体受到挤压时内部承受的力。拉力：物体受到拉扯时内部承受的力。

本栏逢周四刊登，由教育评议会邀请资深中小学老师、校长及大学讲师撰稿，旨在为学生提供多元化的STEAM学习材料，引发学生探求知识的兴趣，将学习融入生活，培养学生的世界观、敏锐的触觉、积极学习的态度。

文：九龙真光中学STEM统筹主任林震东

本文标题原为〈跨越天堑的智慧〉。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<