苗延琼 - 智力不能决定成就！心理学家追踪神童人生发展 结果令人大感意外｜苗想teen开

每当看到成绩优异的学生，很多人都会自然地认为「这孩子将来一定大有作为」。在我们的文化里：高智商等于高成就，天才注定成功。然而，心理学研究却告诉我们，事情远没有想像中简单。

美国心理学家著名研究

高智商的小朋友，人生是否一定会成功？示意图

1921年，美国心理学家路易斯．特曼（Lewis Terman）展开一项著名研究。他从全美各地挑选约1470名智商超过140的儿童，并长期追踪他们的人生发展。当时，特曼深信这批「天才儿童」日后必定会成为社会精英。然而，数十年后的结果却令人大感意外。

这批高智商儿童大多成长为医生、律师、教授、工程师等专业人士，生活稳定，事业不俗，但真正达到改变世界、名留青史层次的人并不多。更耐人寻味的是，后来有两位诺贝尔奖得主，当年竟因智商测试未达标准而被排除在研究之外。这个结果挑战了人们长久以来的信念：智力固然重要，但并不足以决定一个人的成就。

事实上，智商与学业表现确实有一定关系，但人生并不是一场考试。离开校园后，影响一个人能否成功的因素变得越来越复杂，包括人际关系、情绪管理、抗压能力、领导力、坚持力，以及面对失败后能否重新站起来的能力。

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历史上不少成功人物也印证了这一点。曾国藩年轻时资质并不突出，甚至被认为有些愚钝。他凭借惊人的自律、毅力和持续反省，最终成为晚清重要的政治家和军事家。当然，基因并非毫无影响。身高、外貌、某些能力倾向，确实受到先天因素左右。然而，在性格、习惯、自律、心理韧性等方面，后天环境和学习往往扮演更重要的角色。

心理学家近年越来越重视所谓的「心理肌力」。当中包括抗逆力、自律、延迟满足、坚持及情绪管理。这些能力不像智商般与生俱来，而是可以通过生活经验、教育和刻意练习逐步培养。许多研究更发现，这些心理特质往往比智商更能预测一个人未来的工作表现、生活满意度和长远成就。

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人生是一场漫长的马拉松。智力或许能让你起跑快一点，但真正决定你能走多远的往往不是天生有多聪明，而是跌倒后能否站起来、遇到困难时能否坚持下去、是否愿意每天比昨天进步一点点。这些都不止是天赋，更是品格与毅力的累积。

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撰文：精神科专科医生苗延琼

本文标题原为〈智力不能决定成就〉。

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