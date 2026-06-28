潘恩耀 - 火炭艺术圈 两大陶艺工作室 回忆习陶好去处｜视艺师语

「你曾经在火炭习陶吗？」在众多扎根火炭又最为人熟知的陶艺工作室中，陈锦成老师（陈Sir）的「自得窰」与赖志刚老师（赖Sir）的「艺舍」，可谓最具代表性。两者在火炭艺术圈中相互映衬、各放异彩。

教艺双全

「艺舍」则是香港规模最大的陶艺教学空间，供学员使用的配备与设施既完备又专业，为学习者提供了优良的学习与创作环境。（资料图片）

「自得窰」由本港资深陶艺家陈锦成于1996年创立，是一间充满实验性与开创性的陶室。上世纪90年代，香港陶艺界仍以电窑创作为主流，「自得窰」已率先向大众推广多种烧陶技法，包括乐烧、熏烧、气窑烧等，为本地陶艺创作打开了新视野。陈Sir为人性情豪迈、不拘小节，其艺术修养与为人处世之道，皆体现在他的作品之中︰造型丰富有力，釉色刚健古朴，每一件作品都饱含温度与感染力，触动人心。

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「艺舍」则是香港规模最大的陶艺教学空间，供学员使用的配备与设施既完备又专业，为学习者提供了优良的学习与创作环境。赖Sir制陶技艺精湛，尤其擅长釉色研究，更是香港少数能著书立说、系统传授制釉理念与方法的陶艺专家。此外，他对推广艺术文化可谓不遗余力，常年主持年度盛事「伙炭」艺术家工作室开放日，积极营造火炭的艺术氛围，让更多人感受艺术的魅力。

两位老师皆可谓教艺双全，教学用心尽力，多年来桃李满门。最令人难忘的是每当窑火摇曳、光影流动之时，两位老师总会与学生促膝长谈，娓娓道来他们对艺术的憧憬、创作中的逸闻趣事，以及对陶艺的执着与坚守。我们一众学生，常常沉醉在这充满艺术气息的光影之中，流连忘返。

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时光流转，斗转星移。如今陈Sir已乘鹤仙游，由他的弟子将「自得窰」的精神与技艺延续下去，继续发扬光大；赖Sir亦在去年迁往英国发展，开启了新的艺术旅程。然而，当年在火炭习陶的点点滴滴，那些与老师、艺友相伴的日与夜，那些在窑火旁的坚持与热情，永远是我艺术实践与人生路上，最珍贵、最难忘的回忆。

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撰文：香港美术教育协会会员、视觉艺术科老师 潘恩耀

本文标题原为〈火炭习陶的日与夜〉。

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