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钟华仁 - 斯里兰卡亲子游 精神科医生让女儿体验辛劳 觅得旅游新意义︱书识世界

知识转移
更新时间：18:00 2026-06-28 HKT
发布时间：18:00 2026-06-28 HKT

翻阅著名精神科专科医生麦永接的《心灵手信：香港医生亲子游斯里兰卡》，仿佛跟着麦氏一家踏上一场兼具温暖与启迪的旅程。香港人放长假喜欢外出旅游，热门地点不外乎欧洲美加日韩台，难得麦氏一家另辟蹊径，选择一个在多数港人眼中可能相对贫穷的国家，便知道比起追求「食买玩」，这是一趟「别有怀抱」的旅程——身为精神科专科医生，作者更着重通过旅行建立亲子关系，培养家人的心灵健康。

寓学于玩

翻阅著名精神科专科医生麦永接的《心灵手信：香港医生亲子游斯里兰卡》，仿佛跟着麦氏一家踏上一场兼具温暖与启迪的旅程。（资料图片）
翻阅著名精神科专科医生麦永接的《心灵手信：香港医生亲子游斯里兰卡》，仿佛跟着麦氏一家踏上一场兼具温暖与启迪的旅程。（资料图片）

麦医生没有堆砌教育理论，而是用一段段真实的亲子体验，告诉每一位家长：最好的教育从不在书本里，而在脚下的土地与共同的经历中。

在物质丰裕却心灵容易空虚的当下，我们总习惯用「粒粒皆辛苦」教导孩子珍惜粮食，却鲜少让他们真正体会辛劳的重量。麦医生夫妇带着两位女儿走进斯里兰卡的茶园，体验采茶女工的日常，从亲手摘茶到品味红茶，孩子们自然而然懂得向辛勤劳动者致敬；在当地村落，一家人一起生火做饭、研磨食材，在柴烟缭绕中，真切明白每一餐来之不易。这种体验式教育，比千言万语的说教更有力量，也让孩子在实践中养成感恩之心。

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亲子旅行最怕沦为「赶行程」的疲劳战，麦医生的「寓学于玩」智慧，恰恰破解了这一困境。在雅拉国家公园，他设计亲子竞赛，让孩子在寻找野生动物的过程中提升专注力，也让亲子关系在欢笑中更加紧密；在大象孤儿院，见证象粪变废为宝的奇迹；在海龟保育中心，让孩子亲手参与保育工作；乘小艇游湖时，用莲叶做帽子、莲花做项链，每一项活动，都有趣又有意义，让旅行成为全家人的共同美好回忆。

旅程中，也不乏一些意外的心灵触动。在村落体验牛车时，大女儿因不愿劳役牛只而坚持步行，这份对生命的怜悯与善良，让麦医生看见孩子内心最柔软的一面。其实孩子的真实心性，往往藏在远离熟悉环境的瞬间，而亲子旅行，正是这样一个观察与连结的契机。

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麦医生希望传达的讯息，是对「心灵富足」的追求。斯里兰卡的孩子们或许物质条件有限，却依旧笑容灿烂，这样的画面，给在城市中长大、被物质包围的孩子上了一堂生动的逆境教育课。父母总想给孩子最好的物质生活，却常常忽略，心灵的滋养、情感的连结，才是孩子成长中最宝贵的财富。

这一趟斯里兰卡之旅中的领悟，便是最好的「心灵手信」，也是作者希望与读者所分享的。

撰文：钟华仁

作者是资深出版人，与大家分享结合时事话题的好书。

本文原标题为〈在斯里兰卡遇见最好的亲子教育〉。

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钟华仁简介:

作者是资深出版人，与大家分享结合时事话题的好书。

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