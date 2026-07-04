粤语的「走」字原来用法好独特！继承中古汉语 与现代普通话语意不同 ｜语文探骊

「走冰」一词，意为饮料去冰，在香港餐厅随处可见。笔者初到香港时，尚不知此用法，觉得新颖。除「走冰」外，还有「走堂」、「走夹唔唞」等，它们展现了「走」字在粤语中的独特用法。

粤语的「走」保留了「趋」的意涵

「走」在现代粤语及普通话中的含意，略有不同。示意图

在古汉语中，「走」的本意类似今天的「跑」。《说文解字》言：「走，趋也」，即小步快跑。随着时代变化，「走」这种「趋」的意涵在现代普通话中已经基本丧失，逐渐被「步行」所取代。

粤语中的「走」继承了中古汉语的用法，仍保存「趋」的原意。早期来粤的西方传教士编写的粤语学习书中，对「走」的解释为「to run、to flee」。究其原因，历史上的唐宋战乱导致大量移民南迁，许多人来到岭南地区，带来了中古汉语语用习惯，并使粤语语言系统趋于稳定成熟。到了明清时期，北方受少数民族语言影响逐渐变化，粤语地区反而因地理隔绝而保留古意。

延伸阅读：点解日语「职人」一词于香港流行？与「师傅」、「匠人」 语意有咩分别？｜语文探骊

因此，粤语中很多与「走」相关的词，其意涵都建立在「跑」、「逃」的古意之上。如「走堂」意为「逃课」；「走夹唔唞」意为「跑，而且没时间喘气」。

近代以来，粤语中的「走」由原初的「跑」意被延伸为「去除」意，于是产生了「走甜」、「走冰」、「走葱」等词语。从语言学角度看，粤语中的「走」以「趋」为原意，传达了一种「他物主动脱离本体」的动态倾向，恰好符合饮食场景中表达「去除」的需求。

从时代特点来看，19世纪末，香港经济迅速发展，成为重要的工商业中心，加上大量移民涌入，人口益增，加快的生活节奏导向对高效沟通的需要。「走」字恰好符合粤语中「单字表动作」的语言偏好，具有「具象化、形象化」的特点，因此，它所延伸出的「去除」语义，便在这种追求效率的社会氛围中逐渐固定下来。

延伸阅读：中大生探讨校巴致谢现象 几多人落车会讲「唔该司机」？｜语文探骊

粤语中的「走」字意涵仍在不断发展之中。如「茶走」的含义是去除传统奶茶中的砂糖，再将茶里中和茶涩的淡奶替换为本就有甜味的炼奶。这一意涵的延伸折射出人们对饮食健康与口味要求的提升。

文：香港中文大学文学院一年级学生丁邵嘉

本栏由修读香港中文大学「大学中文一」的学生撰写，旨在探讨日常生活中有趣的语文现象。

本文标题原为〈谈谈「走」在粤语中的独特运用〉。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<