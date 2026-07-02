张锦芳 - 7岁女儿过分地保护自己 被弟弟碰一碰脚也觉得是性侵 家长可以点处理？｜护苗信箱

张教授：

我的女儿7岁，她往往过分地保护自己，连弟弟碰一碰脚，也觉得被性侵犯，我应怎样教导她？

方太

为免女儿误会被性侵犯，家长应该传授正确的性知识。示意图

误会被性侵犯

张教授答：

孩子对于身体界限有一定的认知是非常重要，尤其是7岁的女孩，正处于一个开始理解性别差异和个人界限的阶段。然而，她将弟弟的轻微碰触视为「性侵犯」，可能是因为她对这个词的理解不够全面。因此，我们需要帮助她更清楚地理解甚么是真正的性侵犯，以及如何正确地表达感受。

性侵犯的定义：性侵犯是指被别人抚摸身体的私处（胸、阴部）、强逼进行不喜欢的身体接触（如强吻），或曝露私密部位（如展示不雅的图片、色情电影）。这些行为的目的通常是为了满足个人的性需求或施加权力。虽然弟弟的行为不合适，但并不构成性侵犯，这一点需要向女儿解释清楚。

延伸阅读：张锦芳 - 小一女孩问点解𡃁模穿着性感 家长应该点答？｜护苗信箱

保护身体：当她感到不舒服或被侵犯时，应该立即大声说「不」，并迅速离开现场。要找可信赖的成年人（如妈妈）告诉他们发生了甚么事。弟弟碰到她的脚是不对，虽然不属于性侵犯，但也应向女儿道歉。

表达不悦：无论对方的行为是否属于性侵犯，当她不喜欢某些行为时，应该勇敢地表达自己的感受。可以直接说：「走开！我不喜欢你这样做。」如果对方不听，并继续这样做，她可以更坚定地说：「我不是在开玩笑，请停止，否则我会告诉妈妈！」

延伸阅读：张锦芳 - 如何应对朋辈分享的性感相？｜护苗信箱

设定界限：教导她如何清楚地划定个人界限也很重要。当弟弟想要和她玩，但她不想时，可以用平和的语气说：「我现在不想玩，我需要读书。」这样的表达方式不仅能让对方理解她的需求，也不会让弟弟感到难堪。

与女儿的沟通应该是开放和正面的，让她感受到安全和被关心，才会更愿意分享感受和困惑。父母也需要教导弟弟如何与人相处，了解界限的重要性。这样不仅能促进姊弟间的理解，还能帮助他们建立健康的人际关系。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

撰文：张锦芳教授

本文标题原为〈女儿过分地保护自己〉。