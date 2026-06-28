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黄国轩 - 电子产品VS图书 儿子生日送甚么礼物？父：两样都送！｜绘本地图

知识转移
更新时间：12:00 2026-06-28 HKT
发布时间：12:00 2026-06-28 HKT

早前我的儿子生日，我买了一部儿童数码相机给他。他有过两部，都是亲戚朋友送的，但都失灵了。我看到网上推荐的款式，在旺角找了很久才找到心仪那款颜色。不过，临到送赠那天，我忽然觉得这年代的孩子未来一定会被电子产品包围，很容易会沉浸在光影声响之中，习惯以后，一旦得不到刺激，可能会对其他类型的礼物感到没趣。于是，我决定多买一本书，至少作为象征，提醒孩子重要的讯息。我希望日后也能这样做。

阅读带来意义

 

儿子受到时代影响，早已渴望获得电子产品，因此，当我们先送图书给他时，他兴致平平。虽然如此，但我仍相信这个仪式十分重要。图书的效果并不是即时的，而是往后在阅读中创造。我送了古尔夏．叶门和查尔．欧达巴石的土耳其绘本《颜色》给他。这是三部曲之一，另外两本是《线》和《声音》。同系列作品荣获「美国独立出版奖」儿童文学类别的「最受喜爱杰出作品」奖项。

延伸阅读：黄国轩 -《想哭就哭成一座喷水池》 掉眼泪是宇宙通用语言｜绘本地图

《颜色》中的「我」是一个小黑点，喜欢颜色，常常想可以用颜色来做甚么，身体的颜色也会随之变化。一开始，「我」做出了很多红色的云，还有在云中飞翔的红鸟。老实说，我看到这个画面已感到一份想像力，跳脱了平常白云的印象。题外话，「我」骑着的红鸟是北美红雀，刚巧与近期上映的史提芬史匹堡电影《揭密日》（Disclosure Day）中的神秘红鸟是相同的，十分有趣。

延伸阅读：黄国轩 - 独特的身体｜绘本地图

整本绘本由红到黄到蓝，再由它们相混的绿、橘和紫展开，作者从传统美术三原色来渲染，似乎有意带出每个人都能够由原点发展出无限的可能。绘本中黄色的湖边弹出黄色的青蛙、蓝色的树中居住蓝色的松鼠、绿色的宇宙中漂浮绿色的猴子……画面天马行空，不落俗套，启发读者的联想，而且邀请读者去用不同的颜色描绘心中的世界。颜色是情绪、是想像、是生活中的点点滴滴。我们要学会拥抱它、释放它，创造未来的人生。如果明白了这点，我相信儿童数码相机拍下的照片，也同样有这种意义。

电邮：[email protected]

撰文：大专兼职讲师、编辑黄国轩

本文标题原为〈颜色的创造〉。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

黄国轩简介:

作者曾任绘本馆副店长，现开设「小火苗绘本屋」FB专页评介绘本；大专兼职讲师、编辑。

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