林溢欣 - 人生的放不下｜中新学林

人生有时免不了世俗。长大的过程中，总有很多人灌输你很远大的人格指标，诸如做人要事事容忍、要视金钱如粪土，颜回才是人格楷模、要谨记做好事不必张扬等等。但这些所谓的「人生至理」都不免忽略了世界的本质毕竟繁喧，也忽略了我们无法随时一走了之。于焉，人生有时免不了世俗。

事事追求免俗？

生命中若能事事放下，那么为人的意义也许就变得微不足道。放不下，才是应有的生活态度。（示意图）

我们不是超然物外的圣人，既为凡夫俗子，做过的事、流过的汗，当然渴求掌声。在这一点上，我从不掩饰自己的努力希望别人看见。默默耕耘于我只是过程，埋头苦干后的成果，当然希望与人分享。而当别人能够看见，快乐就会倍增。

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记得中大新闻报访问我，提到我在意别人目光一点。那是我做过最安静、最有可能流泪的一个访问，地点在太子分校。因为装修关系，我们在2楼楼梯一角，黄昏时间阳光已然减弱。两个记者准备了非常多的问题，也许因为她们从未补习，有些问题反而切中我的内心。其中一点，就提出我在意别人目光。她们说，不是坏事吗？

我静了一会，觉得在意别人，当然会带来很大的压力，例如将无理的批评长挂在心，会令自己过得很不快乐。然后我想起刚教书的几年，100个留言即或有99个赞美，但我在意的从来都是那唯一的批评。我会琢磨他或她的指责，认真反省自己是否真的做得不好，又是否有更好的可能。「不会太痛苦吗？」她们问。也许是的，但痛苦的背后，就是我的在乎，我竭力地希望这唯一的批评也不再出现，于是我努力地鞭策自己做得更好，让别人看见。

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因为这种世俗的在意，才有今天的我。也因为我这样的在乎，才有今天很多家长、学生的爱护。那些批评的声音都是成就我今天的伤痕，不但要复原，我还追求自己活得更壮大，而不会再次在同一伤口上留下苦痛。所以，于我而言，被人看见背后其实就是希望得到更多人的认同，而过程中我的代价就是不断地付出、不断地力求完美。

但为甚么需要事事追求免俗？只要那些你在意的，都是你成长路上奋进的动力，那么为何还要故作洒脱，为甚么还要装作若无其事。我们的七情六欲，我们的哭喊，都是源于我们的放不下。生命中若能事事放下，那么为人的意义也许就变得微不足道。放不下，才是应有的生活态度。人生的放不下，都是努力的凭据，然后努力过后，才能被别人看见。这才是我的世俗哲学。

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撰文：香港中文大学中文系哲学硕士、中文科补习名师 林溢欣

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