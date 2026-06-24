李建文 - 何谓「教育向光而行」？ 与国内知名教育家交流 本地校长有新启发｜墙角寒梅

早前，笔者在「21世纪教育论坛2026」中与新教育研究院名誉院长、新教育基金会理事长卢志文校长交流。卢校长多年来致力推动教育创新，对教育改革有深厚的观察与实践。他在论坛5周年纪念文集的序言中提到：「教育是向光而行的事业，永远需要对『新』的追问与探索。」这句话看似简单，却让笔者对教育的意义有了更深入的思考。

教育是让人成为人

早前，笔者在「21世纪教育论坛2026」中与新教育研究院名誉院长、新教育基金会理事长卢志文校长交流。（作者提供）

卢校长提醒我们，教育的「新」，未必只在于追赶潮流，更不止是刻意标新立异。当一些被遗忘的教育理念重新被看见，当一些抽象的理想能够在校园中落实，当教育工作者愿意在新的时代背景下重新理解学生的需要，教育便有了新的可能。

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教育的根本，始终是「让人成为人」。这句话听来平实，却值得每一位教育工作者不断反思。今天的学生面对的是一个急速转变的世界：知识更新越来越快，科技发展一日千里，未来职业亦充满未知。学校固然要帮助学生掌握知识和技能，但更重要的是培养他们成为有思考能力、有同理心、有责任感，也有勇气面对挑战的人。

卢校长多年来倡导让学生「过一种幸福完整的教育生活」。这并不是要学生逃避竞争或降低要求，而是提醒我们，教育不能只以分数作为唯一尺度。学生的成长，还包括是否懂得与人相处、能否发现自己的兴趣和潜能、会否关心身边的人、能否在遇到挫折时重新站起来。当学生在校园中感受到被尊重、被理解和被支持，他们才能更有力量走向未来。

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笔者亦感受到，教育创新并不一定要从惊天动地的大改变开始。它可以是一位教师愿意多听学生一句心声；可以是一个课堂让学生多一次提问和探索的机会；也可以是一间学校愿意把学生的需要放在制度与安排的中心。这些看似微小的改变，日积月累，便能让教育更贴近学生，也更有温度。

21世纪教育论坛走过5年，正正是一段不断追问、不断实践的历程。教育的未来不在遥远的口号之中，而在每一天的课堂、每一次师生互动，以及每一个愿意为学生多走一步的教育决定之中。向光而行，不代表前路没有困难；追寻教育的「新」，也不代表否定过去。真正的「新」，是我们始终不忘教育初心，并在不同时代中，以新的眼光、新的方法，陪伴学生走向更完整、更有希望的人生。

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撰文：天主教慈幼会伍少梅中学校长 李建文

本文原标题为〈向光而行，寻找教育的「新」〉

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