粤剧英译面对挑战 AI翻译能否取代翻译员？｜智凝都会

长久以来，粤剧不仅道出娓娓动人的故事与人物，更承载语言韵律、文化语境与集体记忆。早在上世纪40年代，已有可供演唱的粤剧英译问世。近年，随着粤剧走向国际舞台，香港作为中西文化汇聚的舞台，对粤剧英译本的需求亦与日俱增。无论是为海外华侨、还是非华裔观众提供字幕，抑或翻译剧本，都为保存并传播这项非物质文化遗产艺术搭桥铺路。

粤剧文化源远流长。中新社图片

然而，粤剧英译难度极高，无论是剧场字幕翻译，或是供观众和学者阅读研究的剧本，都远非「把广东话换成英文」般简单，而是需要将词句韵律、曲词典故及文化语境，移植到另一种语言与观众的感知中，当中涉及音乐、文化、表演与情感表达的多重考验。在生成式人工智能（Generative AI）大举挑战翻译领域之际，这门古老艺术的英译工作，又呈现出怎样的新面貌？当机器越来越能做到所谓「准确翻译」之时，人类译者是否还能保有不可替代的价值？

保留音韵节奏的挑战

从「艺」方面来说，粤剧英译的首要挑战，来自语言、曲词与音乐密不可分的关系。粤剧唱词多采用古典诗词（唐代近体诗）的格律，讲求平仄、押韵、对仗、用典，亦必须配合传统粤语九声的声调变化。即使是同一句曲词，在特定板腔曲式（如二黄、梆子）中，唱腔的调度、高低、长短都有一定的限制。译成英语后，如何保留原文的音韵性和节奏感成为其中一个几乎牢不可破的难题。例如：原文套曲的韵脚是一韵到底的，那么翻译者是否须跟从这个规定，把单一韵脚也嵌入译文当中？著名学者荣鸿曾（Bell Yung）翻译唐涤生的《帝女花》时，便在如何让英文唱词「可唱」（singable）上花尽心思，反复权衡利弊，力求在忠实与可演之间取得平衡。

延伸阅读：体验学习｜心理学与精神健康实习4阶段 助大学生掌握辅导技巧 开发就业技能｜智凝都会

典故与弦外之音转化

其次，文化典故与弦外之音（subtext）的转化，更是另一大难题。粤剧唱词充满中国古典文学的文化意象（cultural imageries）：如以「梨花」谐音暗喻离别（可见于《蝶影红梨记》）、「并蒂莲」象征幸福爱情、「簪折瓶沉」暗指破碎姻缘（如《梦断香销四十年》中唱词）；又如《女儿香》则以禽鸟隐喻女性在披上戎装后的坚强意志。这些意象对华人观众几乎是不言而喻，译成英文却须面对不同程度的文化差距（cultural gap）。直译往往会让西方观众摸不着头脑，但在现场字幕中添加注释，既不可能在有限时间内完成，亦会破坏舞台的即时效果与流畅度。即使采用「意译」，也可能丢失文化层次。笔者过往研究也发现，粤剧中高度程式化的「性别操演」（gender performativity）为翻译增添难度：男旦演绎的女性细腻、女文武生展现的英气，往往透过特定修辞技巧表达。译者不仅要传达意义，更要保留修辞张力，否则便难以延续粤剧的独特灵魂。

事实上，AI在文学翻译领域仍存在明显局限。机器固然擅长处理海量数据与大数据演算，却难以真正挖掘文化深层脉络与情感精妙细微之处。对于粤剧这类饶富地域及历史特质、并富含口语化表现的文本，AI训练语料库的些微偏差或会导致文本误读或淡化文化细节。于是，AI常常只能生成在字面上「正确」、却缺乏神韵的平淡译文。文学翻译研究普遍认为，AI译本容易流于语言贫乏，难以呈现原文的讽刺、幽默、情感层次与创造力。当译者成为「后期编辑者」（post-editor）而非「创作者」（creator）时，翻译过程中的灵光乍现与人文诠释便可能遭削弱。

面对AI的潜力与限制，未来的粤剧剧本翻译者该如何定位？这正是翻译之「道」——在AI盛行的时代，我们必须秉持使用翻译工具的伦理与原则，适度运用这些技术。在此日新月异的科技发展中，我们更应该设计「以人为核心」的工作流程，坚持让AI担任协作工具而非主导者。我们可以善用AI在语言转换上所带来的便利，将粤剧这门传统艺术推广至更广阔的国际舞台，促进跨文化交流与对话。尽管科技的介入无疑改变了翻译生态与文化传播机制，我们仍须建立一套尊重传统、赋权原创者、并强化人机协作的生成系统。

延伸阅读：人工智能时代的阅（慢）读｜智凝都会

人机合作保粤剧灵魂

粤剧剧本的英译是交流、是对话，承载着广府社群的集体记忆与美学追求。在不同语言、文化与听觉美学之间搭建沟通桥梁，既为技术挑战，也是文化身份（cultural identity）的展现。在AI浪潮下，我们期待看到的，是人机合作下仍能守住文化的温度与舞台的灵魂；惟有如此，粤剧的英语声音才可能既忠于原文，又在新语境中绽放自己的艺术光彩。

本栏欢迎院校学者投稿，分享个人学术见解及研究成果，1400字为限，查询及投稿请电邮︰[email protected]。

文：香港都会大学人文社会科学院副院长（教与学）、副教授陈家愉博士

本文标题原为〈粤剧英译的「艺」与「道」 ——面对AI冲击的重塑〉。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

