陈月平 - 学生喜欢甚么学习法？中小学生合演英文戏剧 获得意外成果 ｜学友智库

课本、生字与文法是常见的学习语言方式，有其他可使学生更喜欢学习的方式吗？与哈罗国际学校的英文戏剧课，让我真切看见：真正的语言学习，从来没有界限。20多位中一学生联同6位小学生一同参与跨校戏剧体验课，同学就是哈罗的学生。跨越年龄与校园的距离，走进一场欢乐、充满动感的英语学习旅程。

跨校戏剧体验课 中一生与小一生合作

学生喜欢哪些英文学习法？示意图

不同于一般的语言课，该校老师以戏剧教学为核心，通过互动游戏、肢体语言和台词训练等，让同学对英语学习更感兴趣。不同学校与年级的学生初相聚，难免会感到陌生与拘谨，但哈罗学生主动热情、亲切和善，消融了这道无形的墙。他们主动关心、陪伴小学生，耐心带领他们跟上课堂节奏，积极与中一同学交流合作、互相配搭。没有生疏的距离，没有语言的隔阂，小礼堂内笑声不断、气氛轻松热烈。这份真诚与友善，让整个学习环境变得开放、自由且温暖，学生在学习中体会快乐。

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经过一学期的沉浸式训练，迎来最令人期待的成果展演环节。掌声揭开序幕，所有同学尽情展现所学，其中小学生的表现尤其亮眼，为舞台注入满满的活力与童真。他们脸上挂着灿烂的笑容，每一次走位、每一个小手势都活泼生动、充满童趣，褪去最初的紧张与腼腆。中一同学状态十足、自信满满。每一张脸上都挂着从容的神情，充分展现出训练过后的进步与蜕变。跨龄、跨校的同学默契配合、互相衬托；表演期间，看到学生们搬移道具的快速和落力，真令人感动。

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这是一场没有藩篱的英语戏剧课，让我深刻体会到优秀课堂的真正模样。这种充满动感、高度互动的戏剧课堂，令孩子对语言的学习自然产生兴趣。语言不再是纸上的文字，而是可以演绎、感受与交流的工具。友谊从课室延伸到生活，离开时看到他们互相交换联络方式的活泼，不禁令人莞尔。

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撰文：中学校长陈月平

本文标题原为〈没有藩篱的英语学习之旅〉。

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