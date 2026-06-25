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吕浩荣 - 《其实考试可以好Easy》 全方位备试攻略 微调书桌布置可「秒速专心」！｜读具慧眼

知识转移
更新时间：13:00 2026-06-25 HKT
发布时间：13:00 2026-06-25 HKT

在《多啦A梦》漫画里，野比大雄最怕谁？是爱挥拳头的胖虎？还是整天碎碎念的妈妈？都不是！其实，他最怕的「大魔王」是——考试！

四大章节 传授备试技巧

《其实考试可以好Easy》
《其实考试可以好Easy》

若大雄能早点得到这本由香港作家张润衡与谭宝云度身订造的《其实考试可以好Easy》，恐怕他再也毋须哭求多啦A梦掏出「记忆面包」，便能谈笑间破解考试魔咒，摇身一变成为自信学子。

本书核心在于「专注力」与「记忆力」的双向锻炼。作者深谙寓教于乐之道，将枯燥的神经科学与认知心理学，转化为易懂的实战秘笈。书中四大章设计如「随意门」，通往有助成功的不同场景：

一、大脑解密：带读者认识专注力与记忆力背后的科学小知识，了解自己的大脑是如何运作的。

二、专注力Up：教我们如何运用不同的方法来提升学习效能。

三、记忆力Max：介绍过目不忘的魔法，帮助我们轻松记住所有知识点。

四、成就学霸之路：通过实践演练，帮助你我建立良好的学习习惯，让进步成为一件自然而然的事。

延伸阅读：彭洁娴 - 《爱德华的神奇旅行》让孩子体验爱与生命教育｜读具慧眼

笔者身为教育工作者，对此书爱不释手。它诚如「出奇蛋」，一书满足多个愿望。书中不仅有严谨的科学研究，更展现极具温度的「环境心理学」应用。例如如何微调书桌布置，让我们「秒速专心」？

在实战层面，书中所录技巧均属简单易用的「法宝」。如「番茄工作法」，将课业优雅地切割，使大脑在紧绷与松弛间维持最佳的认知弹性；还有利用多种思维导图将复杂思维「可视化」，配以多感官刺激，把被动灌输转化为主动探索。

作者没有忘记我们与大雄一样最爱的「吃」和「睡」！书里详细解释了食物、睡眠与脑袋发展的关系，教考生考前该吃甚么「聪明食物」，并以高质素睡眠帮大脑「存档充电」。针对学业压力，也为教师与家长奉上了「神助攻」的沟通和支援策略。

延伸阅读：陈伟邦 - 归有光之深情｜艺文荟

「工欲善其事，必先利其器」，与其如大雄因学业受挫而躺在公园放空发呆，不如翻开这本综合型学习秘笈。不论是寻求高效法门的莘莘学子，还是心系育人的家长与老师，皆能获得醍醐灌顶的启发。且让我们携手，将那面目可憎的考试大魔王，驯化为一场「So Easy」的智力游戏吧！

撰文：中华基督教会协和书院校长吕浩荣

本文标题原为〈其实考试可以好Easy〉。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<
 


 

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