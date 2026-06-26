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梁康民 - 考试成绩不似预期？注册社工传授家长3招 助孩子蜕变｜家长教室

知识转移
更新时间：18:30 2026-06-26 HKT
发布时间：18:30 2026-06-26 HKT

派考试成绩往往牵动着无数家长的心。面对或喜或忧的成绩表，家长的态度正是子女情绪的风向仪。协助子女正面面对考试结果，不仅关乎分数高低，更是孩子心理素质的操练。家长若能妥善引导，每次考试都能成为孩子蜕变的契机。

学习是一场马拉松

考试的结果只是一时而短暂的，但家长在考试结果所展现的智慧与包容，却能教导与守护孩子一生。让家长对孩子的爱，陪伴子女在起伏的成绩中吸取成长力量，迎接未来的挑战，自信愉快成长。（资料图片）
考试的结果只是一时而短暂的，但家长在考试结果所展现的智慧与包容，却能教导与守护孩子一生。让家长对孩子的爱，陪伴子女在起伏的成绩中吸取成长力量，迎接未来的挑战，自信愉快成长。（资料图片）

首先，家长要调整自身心态，做到不骄不躁。看见子女成绩优异，自然欣喜万分，但切忌过度，以免孩子滋生骄傲自满的心态；面对差强人意的结果，要控制负面情绪，切勿一味责备孩子。家长的冷静理智，是孩子安心的港湾。我们要让子女明白，考试只是一次阶段性的评核，只是定义一时的表现，却不是判决人生的成败。父母以平常心面对，孩子才能坦然面对眼前的结果。

延伸阅读：Laura - 社工3招 减轻家长考试月的焦虑｜家长教室

其次，要给予子女情感的支持，学会感同身受。此时，家长应及时送上温暖的拥抱，耐心倾听孩子失落与委屈的情绪，不要急着讲大道理或训示，可用温和的言语告诉孩子：「我们看见你的付出，无论结果如何，你都是我们的骄傲。」惟有在爱与接纳的氛围中，孩子才能在挫败中依然有一份奋起不言败的勇气，不至于因一次失败而一蹶不振。

再者，家长应引导子女化被动为主动，进行客观的试后反思。我们要协助孩子将成绩单视为学习的进度报告，而非「个人判决书」。在考试中的失误，家长可陪伴孩子刨根问底，找出盲点与弱处、审题是否粗疏，建立胜不骄、败不馁的学习态度。然而，对于进步之处给予肯定，增强子女自信心；对于薄弱环节则制订切实可行的改善策略行动。

延伸阅读：郑芷琪 - 不需改变 只要微调︱家长教室

学习是一场漫长的马拉松旅程，而非短跑冲刺。考试的结果只是一时而短暂的，但家长在考试结果所展现的智慧与包容，却能教导与守护孩子一生。让家长对孩子的爱，陪伴子女在起伏的成绩中吸取成长力量，迎接未来的挑战，自信愉快成长。

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

撰文：注册社工 梁康民

本文原标题为〈考试结果的重新定义〉

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梁康民简介:

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为注册社工梁康民先生。

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