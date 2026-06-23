何汉权 - 教师必睇！地图教学要谨慎 点解地图咁重要？｜教育现场

念小学的时候，五、六年级地理科都是黄老师任教，因着他的要求，中国各省地图，亚洲、欧洲、美洲乃至非洲各个国家的简要地图，都要每位学生绘画并缴交，不认真交功课的，是要受戒尺轻抚并留堂重画，「要认识自己的国家乃至世界，怎能不从绘画简要地图开始，特别是中国，一寸河山一寸血，从小认识国家的地图与地理，这是学生应有的责任承担，要从小做起」。教育，润物无声，涓涓细流。黄老师这些话，至今不忘，亦反馈在自己多年的教学里，史地连环互动，绘画中国简图讲中国历史，确有助教学。

国家地理研讨会

准确反映中国领土范围，东边绘出黑龙江与乌苏里江交汇处，西边绘出喷赤河南北流向河段，北边绘出黑龙江最北江段，南边绘出曾母暗沙以南。（中新社图片）

上周，出席由教育局课程发展处主办的「国家地理研讨会」，当中，自然资源部地图技术审查中心原副主任韩权卫工程师，就讲题「使用国家地图教材的要点和注意事项」之演绎，笔者认为是知识含量丰富，对澄清、更新、巩固并运用国家乃至世界地图，于认知及使用在教学用途上，产生很大的启发。「地图上的国界，表示了国家版图范围，表明一个国家主权意志和外交立场，一旦表示错误或处理不当，会产生严重后果。因此，在地图上表示国界是一件非常严肃的事情，不能随意绘制」，「准确反映中国领土范围，东边绘出黑龙江与乌苏里江交汇处，西边绘出喷赤河南北流向河段，北边绘出黑龙江最北江段，南边绘出曾母暗沙以南」，这是韩主任在国家地图的专业识见与讲解。

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笔者认为，在「一国两制」的香港各级学校的各科教学里，具有正确的、严肃的提示性。特别在今天变乱交织的世局，原有地图上的墨西哥湾，随时可改成美国湾；日本及菲律宾在中国台湾的东边所属领海内，又可胡乱划界。因此，让学生及早识别地图上的国家与世界，让国民在遵守国际法原则和国际惯例的情况下，能产生最大的共识，共同保家卫国，含糊不得。

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笔者认为说好中国故事，指的是文化上的中国，多元民族搏成的中国，具有法理基础的中华人民共和国，也要包括国家自然资源部所示地理地图的中国。香港各级各科老师应有所知，从而向学生有所示，人文学科的老师更是任重道远。

撰文：国史教育中心（香港）校长 何汉权

本文原标题为〈地图地理上的中国〉

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