陈伟邦 - 从《日落号列车》、《什么是文学》分析文学手法 将「困局」留给读者｜艺文荟

《日落号列车》（The Sunset Limited）是一部2011年的电影，全剧仅由两位主角在单一场景中进行深度对话，探讨信仰、苦难与人生意义等哲学议题。故事讲述一名曾是罪犯、如今虔诚的黑人，在月台边及时阻止企图跳轨轻生的白人教授。黑人将教授带回公寓，两人随后展开一场长达数小时的激烈辩论。黑人试图用信仰与爱拯救教授，教授则对人生感到彻底绝望、一心求死。

从电影反思文学

《什么是文学》

整部电影犹如一场精彩的思辨舞台剧。剧中从头到尾都是在一个房间内，拍摄两个人对话的过程。导演此举实在大胆至极，中间全无打斗、爱情、追车、阴谋等等所有B级荷里活式盲目的套路，反之是「黑人铁路工人如何与一位企图自杀而被他救起的白人教授争论」。中间两人甚么都谈到了：哲学、宗教、人生、死亡、来世、社会、阶级……差不多生活与生命有的都想讨论。

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一般人看这电影可能完全受不住其枯燥苦闷的对话，只是全剧镜头拍摄两人在一间房中的激烈讨论。影片潜台词是人们在面临重大抉择时的疑虑，到底是要继续活下去，还是会心灰意冷了结此生。这么严肃的话题不容大家去回避，讨论内容逼人正视。

一位黑人是否能说服白人这人生值得继续活下去与否？他走出公寓大门后，就真的不应该让日落号列车了结此生？黑人的信仰不断地受到白人冷酷无情的质疑，借由谨慎地推论显示这个世界完全变调了，观众欣赏这电影后，可以自行作出最后是非判断。或许已超出正常的「对与错」简单二分法。

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这种电影的文学手法最后不是「结局」，而是不能解决的「困局」。刘再复在《什么是文学》一书的〈文学与人生〉篇章中道，「我很喜欢莫言的短篇小说《白狗秋千架》……（他）把困局留给读者……去选择，去判断，去进行审美再想像，惟其没有结局，这才高明……写出人性的困境与生存的困境，乃是文学创作的密码。」

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撰文：本地著名艺术教育家/画家 陈伟邦

本文标题原为〈生死的文学密码〉。

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