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自主学习VS过度依赖 中小学应用AI时面对甚么挑战？｜教学有心人

知识转移
更新时间：07:00 2026-06-28 HKT
发布时间：07:00 2026-06-28 HKT

香港教育大学于2023年成立「人工智能及数码能力教育中心」，旨在推动中小学阶段的人工智能（AI）教育。中心过去半年已培训逾500名教师，协助他们将AI工具融入中文、英文、数学、科学及人文等学科，并特别关注中学「公民与社会发展科」中AI普及教育的落实。

教局拨款资助学校发展AI

香港教育大学人工智能及数码能力教育中心总监江绍祥教授
香港教育大学人工智能及数码能力教育中心总监江绍祥教授

教育局于2025年底推出「『智』启学教」拨款计划，每间学校可申请50万元，用于购置AI软硬件、平台服务或开发教学方案，并要求至少将其融入3个学科，每科需发展两个教学案例，以促进跨学科应用与经验分享。

AI在行政工作上的应用已见成效，例如聊天机械人可处理家长查询请假程序、成绩单申请等事务，减轻行政负担，让教师能够更专注于教学。然而，AI融入教学亦带来挑战。例如在中文写作中，学生虽可通过语音转换成文字辅助创作，但仍需自行将口语转为书面语，避免过度依赖AI直接修改，以真正提升语言能力。

延伸阅读：有小学取消默书！转向游戏与AI教学 到底成效如何？｜教学有心人

数学科在应用AI时尤其需注意其双刃剑特性。它可逐步展示解题过程，协助学生自学，但亦可能让学生失去自主思考的机会。香港教育大学人工智能及数码能力教育中心总监江绍祥教授指出，学习动机较低的学生容易直接向AI索取答案，反而削弱学习成效；能力较强的学生则倾向减少使用AI，以保留思考空间。因此，教师的角色更显关键，需按学生能力差异导引使用AI的方式与时机。

AI无法取代教师，反而促使教育专业转型。教师需更灵活地运用AI工具，针对不同学生设计教学方案，并加强与家长的沟通。未来，AI聊天机械人亦可成为家校合作的桥梁，让家长更了解教学内容，共同支援学生学习。

延伸阅读：DSE｜近半考生英文未达大学门槛 机构藉AI改良英语教学｜教学有心人

总结而言，人工智能为教育带来效率与创新，但其核心价值仍在于促进学生思考与自主学习。教育界需持续探索如何善用AI，同时维护教学过程中人的互动与专业引导。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文标题原为〈AI应用〉。

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