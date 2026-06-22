何廸信 - 期末考试点部署？校长建议：让孩子成为时间管理大师｜直资育材

作为教师，看到学生的测验卷「满江红」，除了鼓励一番，有时难免会责怪学生不尽力温书：为何不能修心养性、远离手机？也会想，不少家长若能多与子女沟通、好好计划温习时间，就不必单靠学校督促。可是，当类似情况发生在自己孩子身上，那种滋味，真的很难形容。

身教重要

我让她情绪平伏下来，然后一起谈时间规划、温习方法，订立可行目标。（示意图）

我身为校长，却不是虎爸。我不强求女儿们一定要考「级头」，只求她们尽力而为。大女儿有点小聪明，初小时倒也不难挤进全级首十名。她的学校很重视音乐，她学了长笛，又参加合唱团、管乐团等，也随音乐及文化考察团出游。那次考察团，我们给了她手提电话，从此成瘾开始。

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我与太太因学校工作，每天很晚才回家，女儿用手机更加放肆。做功课和温习的时间自然减少，高小成绩大幅倒退。家长日那天，我接过成绩表，看见名次「倍增」，整个人呆住了。班主任赞她上课留心、愿意发问，也劝她早点睡，鼓励她。回家路上，我不想责怪她，我知道她真正夜睡与成绩倒退的原因。

回到家，她依然在用手机。太太温柔地说：「能不能计划好一点，准备期末考试？」女儿忽然大叫：「你走呀！快走！不要理我，我不想见到你！」那一刻，我真的火了。正想大声斥责，但我提醒自己：身教，不能以暴易暴。我沉住气说：「我看到你有点愤怒和不开心，可能是因为被制止用手机，也可能是不太满意考试成绩，又不知怎么办才好？」她犹豫地点头。

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我问：「你觉得怎样可以做得更好？」她低声说：「……少用手机。」我认同地说：「父母不是不让你用手机，只是你最近未能好好控制。读书是让你成为更有学识与智慧的人，要好好计划温习作息，也要学习管理情绪。最重要的是，无论你考得怎样，父母都一样爱你。我们心疼你被手机绑住，误了更重要的事。」她立刻放声大哭，说：「知道，我会努力。」我让她情绪平伏下来，然后一起谈时间规划、温习方法，订立可行目标。

成长不能操之过急，要让孩子成为自己时间的管理大师，把学习的主导权还给他们。父母可以做的，是从多方面提升他们的学习契机与内在动机。其实，我们每个人都在不断学习成为更好的父母。

同心同行，共勉之。

撰文：中华基金中学校长 何廸信

本文原标题为〈身教，比「级头」更重要〉

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