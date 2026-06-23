关智权 - 联课活动X正规课程 如何让学生反思及应用所学？一于听校长讲解！｜津中乐道

早前，有幸与香港大学陈嘉玉教授交流，她对「体验式学习」（Experiential Learning）的钻研及其著作《Assessment for Experiential Learning」》，令我深受启发。作为校长，我一直深信学习无处不在，并致力与老师一起，把联课活动与正规课程结合，让学生走出课室。

学习无处不在

早前，有幸与香港大学陈嘉玉教授交流，她对「体验式学习」（Experiential Learning）的钻研及其著作《Assessment for Experiential Learning」》，令我深受启发。（网上图片）

以去年我校新成立的医学会为例，早前医学会与香港大学医学院合作，通过VR认识不同的眼疾。最初这只是一项学会活动，其后老师们将活动与高中生物科课程有机结合，让学生通过VR技术探索眼球，把抽象的眼球构造知识转化为具体感知。此外，作为一间圣公会中学，学校重视「非以役人，乃役于人」的委身与服务精神。医学会老师又把VR眼疾活动与服务学习结合，将护眼资讯带到长者中心及小学，实践所学、服务社群。

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去年学校应教会邀请，组织高中修读伦理与宗教科的学生到圣巴拿巴堂，为观塘区基层小学生补习。我们不希望这只是一项「大姊姊为小妹妹补习」活动，我们希望服务者也能有所得着。因此，老师把活动与伦理与宗教科课程衔接，连系基督宗教的「爱邻如己」单元及伦理科「儿童教育权利」课题。圣杰灵同学通过实践耶稣的教训，建立同理心与关爱精神。同学在执教鞭过程中，深思基层学生尽管拥有受教育的权利，却得不到平等的学习资源。是次活动能让学生体会不同社会阶层的需要，这比单在课本上阅读何谓「关爱」来得更深刻，亦引导学生学会感恩与珍惜现有的资源。

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今年，学校更鼓励老师在活动中引入Kolb经验学习模型（Kolb's Learning Model）。该模型强调学习是一个从「具体经验」（Concrete Experience）到「反思观察」（Reflective Observation），再到「抽象概念化」（Abstract Conceptualization）与「主动实验」（Active Experimentation）的循环过程。在此，我们特别看重「反思」这一环——活动结束并非学习的终结，而是思考的开始。通过老师的引导，学生反思自己在服务中的得着，并研究如何把这些得着应用于以后的活动上。当学生学会对经验进行深度剖析时， 知识能得到内化。

校园内外每个场域，都是学习的机会。只要设计得当，生活无处不学问。

撰文：圣杰灵女子中学校长 关智权

本文标题原为〈走出课室 让活动成为学习的沃土〉。

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