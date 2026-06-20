江雪仪 - 「十五．五」规划下的科技自强：从小学科学课堂的「磁浮技术」看新质生产力培养｜投稿

国家正式迈入「十五．五」规划（2026-2030年）的关键战略期，科技创新已被提升至国家发展的核心地位。在这蓝图中，教育、科技、人才被视为「三位一体」的发展整体，而科学教育则被定位为培养原创性创新人才的根基。香港不仅是国家迈向国际市场的核心窗口，更是具备全球竞争力的创科发展高地。其教育体系正经历著深刻变革。特别是香港小学科学科自2025学年独立成科后，教学目标已从单纯的知识灌输，转向培养学生的探究精神与「科技自信」。在众多与国家发展接轨的课题中，本文将以小学科学科《 铁的应用》和《 铁的特性》 课文中引用的高速磁浮交通系统作为实践示例。这项科技既是国家「交通强国」战略的具体展现，更深刻体现了「新质生产力」所追求的高科技、高效能与高质量特征。

战略对接：以新质生产力启迪科学素养

将前沿科技引入小学课堂，意义在于让学生在成长黄金期，深刻理解国家如何通过科技自立自强来解决实际问题。 磁浮技术作为填补高铁与民航之间速度空白的关键科技，是国家科技发展的典范之一。在教学设计上，我们不再将学习科学视为背诵硬知识的过程，而是与国家脉搏相连的实践过程。这种教学对接，能让学生明白科学研发与改善人类生活、提升国家实力息息相关。当学生了解到中国在超导电动 浮技术上实现了全系统自主研发时，这种「科技自信」将转化为他们探求真理的内在驱动力。

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物理实践：从力原理到工程思维的跨越

在实践教学中，我们可以将磁浮技术与小学科学「物质与能量」范畴结合。教学起点始于对 性规律的探索，但对接「十五．五」素养要求的课堂更强调工程思维。教师可以引导学生思考：若要支撑起重达数十吨的列车并高速前进，单纯的铁排列是否足够？透过动手操作，学生尝试调整铁极性与布局，观察模型车如何抵消重力实现稳定悬浮。在这个过程中，学生学习到的不只是物理现象，更是科学对「力」的精准控制与平衡，这正是航天、深海等精密科研领域共通的基础逻辑，也是从小培养拔尖创新人才的关键。

绿色转型：消除摩擦力引发的效益思考

当教学进入「科学、科技、工程与社会」的跨学科范畴时，磁浮列车成为探究「效率」与「环境」的最佳载体。磁浮技术最大的工程突破在于彻底消除了轮轨间的摩擦力，这与国家在「十五．五」期间倡导的绿色发展与低碳转型相呼应。学生通过对比实验，观察「轮式」与「 磁浮」运输在能量损耗上的差异。这种「摩擦力的消失」引导学生思考科技如何打破传统物理限制，实现更低能耗、更高产出的社会效益。对能源效益与可持续发展的关注，正是培养未来具有社会责任感之科学家的必经之路。

区域愿景：建构大湾区一小时生活圈

此外，将磁浮教学情境化能增强学生的社会参与意识。随著「十五．五」规划深化大湾区协同发展，广深港磁浮线路已成为重要愿景。教师可设计「未来城市设计师」情境任务，让学生计算在时速600公里的技术支持下，大湾区如何实现「十五分钟通勤圈」。学生在讨论中不仅处理数理逻辑，更要学习评估建设成本、环境噪音及社会经济带动作用。这种综合分析能力，正是国家选拔人才时看重的跨学科素质，让学生在解决真实问题中体现科学价值。

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未来展望：在学生心中种下科技强国的种子

最后，科学教育的本质是「人」的培养。「十五．五」规划强调提高科技转化率，而源头在于学生对科学的热忱与对国家的信心。当小学生亲手制作磁浮模型，并了解国家在该领域的领先地位时，心中种下的不只是知识，更是一份科技底气。通过具前瞻性的教学，我们将抽象的国家规划转化为生动的课堂探究。透过学会以证据支撑真理、以好奇驱动探究，学生将能掌握通往「科技强国」未来的钥匙，进而在祖国蓬勃发展的创科浪潮中，转化为推动卓越发展的核心力量。

文：香港教育大学教育发展与创新学院联席副院长江雪仪博士

图：作者提供、新华社

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