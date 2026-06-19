林从敏 - 小学科学科如何对接国家「十五．五」规划？——「化石会说话」的启示︱投稿

随著国家进入「十五．五」规划的战略期，科技创新与人才培育被视为核心发展。香港作为国家对外开放的窗口与国际创新科技中心，在教育领域特别是中、小学阶段的科学素养培养上，正积极回应国家「科教兴国」的号召。香港小学科学科自2025学年独立成科，不仅是为了衔接中学课程，更是为了在学生成长的核心期，提升对科学的兴趣及初步认识「科学本质」（Nature of Science, NOS）。本文将以「化石会说话」的课文为示例，探讨如何在课堂中实践科学本质的三大要素：想像力、证据导向与科学知识的暂时性。

一、「十五．五」背景下的科学教育

在「十五．五」规划的框架下，国家强调自立自强的科研体系。香港小学科学科的课程改革，重点在于从「知识传递」转向「探究实践」。这要求教师不再只是教授科学知识，而是带领学生走入科学家的思维路径。科学本质的教学，正是要让小学生体验科学并非死板的定律，而是一个观察、假说、验证与修正的严谨过程。

二、实践示例：从化石分布重构「盘古大陆」

在小学科学课程中，探讨「地球的运动」时，板块构造论是一个极佳的切入点。教师不直接告诉学生「大陆会移动」，而是提供一组观察数据：在相隔万里的南美洲东岸与非洲西岸，竟然发现了相同品种的化石。

1. 想像力的跳跃：从碎片到整体

教学实践：科学不只是冷冰冰的数据，它始于大胆的想像。在教学中，学生透过拼图、观察世界地图上南美洲东岸与非洲西岸的海岸线，从而提出假说(图一)。

体现本质： 科学发现往往源于对日常现象的奇思妙想。韦格纳（Alfred Wegener）提出「大陆漂移」时，正是凭借这种打破常规的想像力。这告诉学生，科学创新需要无限的想像力及勇气提出「不可能的可能」。

图一：透过仔细的观察，学生提出「有可能」的假说

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2. 讲求证据：科学的基石

教学实践：想像力若无证据支撑，便只是空想。在课堂实践中，学生需要收集多重证据来验证假说。教师展示不同种类的化石分布（如舌羊齿植物化石、中龙化石），并让学生整理数据。当学生发现这些化石的分布带在拼合大陆后能完美衔接时，假说就获得了「证据」的支持(图二)。

体现本质： 学生体会有效的科学结论必须建构在可观察、可测量的证据上。这种「讲求证据」的态度，是培养理性公民的关键，也是「十五．五」科技人才所需具备的基本素养。

图二：透过整理及分析不同种类的化石分布来验证假说

3. 科学知识是不断改变的：从漂移到构造

教学实践：科学知识并非真理的终点，而是迈向真理的过程。这也是科学本质中最具启发性的一点。韦格纳最初提出假说时，因为无法解释「大陆为何会动」而遭到主流科学界否定。直到几十年后，发现海底扩张与地函对流的证据，板块构造论才得以正名(图三)。

体现本质： 透过这段历史，学生认识到科学知识是「暂时性」。当新的证据出现，旧的理论会被修正或推翻。这种谦卑而开放的态度，能激发学生持续探索未知，而非墨守成规、一成不变的。

图三：透过科普阅读，引发学生搜集更多资料，发展终身学习的能力

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三、对接国家战略的长远意义

在「十五．五」规划对接下，小学科学科的探究教学，具有深远意义：

培养原创精神： 强调想像力，能打破僵化的考试导向思维，这正是国家从「制造大国」转向「创造大国」最需要的素质。

建立理性逻辑： 证据导向的训练，让学生在资讯爆炸的时代具备辨别真伪的能力，这是建设科技强国的社会根基。

拥抱变革勇气： 理解科学知识的暂时性，能让学生在面对未来AI科技与未知挑战时，保持终身学习的动力。

「十五．五」规划为香港教育指明了与国家同步发展的方向。透过「化石会说话」，我们看到小学科学教育不应只是背诵地球的构造，而是要让学生在寻找证据的过程中，体会科学家的想像力与严谨求证。当学生认清科学是动态的过程时，他们已踏上了成为科学家的第一步，为国家与香港的科研注入源源不绝的未来人才。

文：香港大学教育学院高级讲师林从敏博士

图：作者提供、AI示意图

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