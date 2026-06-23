邹传仁 -《未来不等人》手把手传授AI教学法 避免孩子陷入「虚假学习」误区｜书识世界

在科技高速发展的现代社会，人们对人工智能（AI）的看法，总是褒贬不一，但其带来的便利之处，已经使我们离不开它。AI极大程度影响着现代社会中的方方面面，运用AI已然成为不可逆转的大趋势，所以，如何与AI共存而不是被替代，成为孩子成长教育中的新课题。

AI如何影响未来教育？

《未来不等人：从代偿教育到人工智能人文协同的教育新路》

家长及教师既乐于享受AI为孩子学习带来的便利，但又担心过度依赖AI可能会导致孩子失去自身应有的能力。这种发展过快带来的不确定性与失控感，常常让人感到不太适应，作为家长和老师，应该对AI具有甚么认知？随着AI越来越方便，未来的教育又该如何发展变化？

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香港三联书店近日出版了英国杜伦大学陈鹤安博士的新书《未来不等人：从代偿教育到人工智能人文协同的教育新路》。这本书或许能够给予师长准确的答案。全书主要分为两部分，带领读者用通俗易懂的方式，了解我们应如何与孩子一同面对AI新时代，装备我们的下一代。

书中第一部分「孩子需要补偿的能力与特质」，主要围绕自学能力、创造力、同理心等现代小孩在未来可能会逐步缺失的能力素养进行详实的讲解。本书在章节开头部分设置了与AI相关的小故事，引出章节的内容与主题，以名人事例与生活经验，帮助师长了解及早制订「代偿教育」的重要性。作者在每章节列举了具体运用AI工具学习的实操步骤，辅助家长及教师们简洁、清晰地规划孩子未来学习的行动方针。机遇向来与挑战并存，把握正确的方向与方法，往往事半功倍。

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第二部分「与AI一起培养孩子」，包含作者对于未来AI发展方向的分析，并根据人们可能面临的问题，提出「人工智能人文协同」的概念，以及分析这概念可如何在教育体系中达成。本书运用通俗易懂、灵活多变的故事，构建了多个可能存在的平行时空场景，帮助读者设想在有AI参与的未来社会，孩子们可能面对的教育模式是甚么，如何避免陷入「虚假学习」的误区。本书不但是针对孩子教育的行动指导建议，同时也能帮助在AI高速发展时代感到迷茫的人们学会适应变化。

正如本书作者所说：「也许我们无法预测AI会走向光明还是走进迷雾，但我们可以教会孩子如何在雾里找到方向。」当今社会飞速发展，世界在AI的影响下会如何发展仍是未知，但在未来的旅程中，要具备运用AI的思维方式和各项能力素养，才会有信心面对未来的挑战。

撰文：邹传仁

作者是资深读书人、做书人和爱书人。

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