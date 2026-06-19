Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡嘉莹 - 孩子生活节奏慢一点 未来反而走得更远丨妈妈学神

知识转移
更新时间：15:30 2026-06-19 HKT
发布时间：15:30 2026-06-19 HKT

几个月前，我难得跟10多位小学六年班的同班同学，连同当年的班主任一起聚会。多年没见，再次坐在同一张餐桌旁，感觉实在很奇妙。大家一开口，话题自然回到小学年代，笑声此起彼落。那一刻真的像坐上时光机，一下子回到从前。

想当年

学习内容也比我们当年学得深，另外又要学得阔，很多家庭还期望孩子至少学一种乐器和一项运动。同样是小学生，肩上的期望却明显沉重了不少。（示意图）
学习内容也比我们当年学得深，另外又要学得阔，很多家庭还期望孩子至少学一种乐器和一项运动。同样是小学生，肩上的期望却明显沉重了不少。（示意图）

如今大部分同学都已成家立室，有了孩子，工作上也各有发展，大家走在不同的人生道路上，但说起那间屋邨小学，记忆却立刻连线。

延伸阅读：胡嘉莹 - 父母真正功课 审视自己的童年丨妈妈学神

我们那时读的是半日制小学，我是读下午班的。放学回家第一件事就是打开电视看《闪电传真机》，再一路看卡通，看到播完才吃晚饭。晚饭后才慢慢做功课，功课也不算多。有排球训练的日子，会留校到傍晚才离开。至于上午的时间，我会睡到8、9点才起床，有时还会看一会儿电视才出门上学。

如果用今天的标准来看，那个小学生的我，大概算不上「高效」，但老实说，我其实很享受那种从容的日子。虽然当时的生活看上去不算特别充实，甚至有点「松」，但我后来才慢慢察觉，那段时间我们在情绪上其实有更多舒展、唞气的空间。时间没有被填得密密麻麻，生活里有留白，也有自由。那份松动感，让人可以慢慢成长。

延伸阅读：胡嘉莹 - IB状元妈妈分享：如何培养孩子自学能力丨妈妈学神

现在的小学是全日制的，放学后，孩子们多数会参加各式各样的课外活动和补习，很多孩子连睡眠时间都未必充足。学习内容也比我们当年学得深，另外又要学得阔，很多家庭还期望孩子至少学一种乐器和一项运动。同样是小学生，肩上的期望却明显沉重了不少。

或许那个年代的社会气氛没有今天这么催谷。父母和学校的要求相对单纯，孩子也比较有空间去做自己喜欢的事。那些看似「无所事事」的时光，其实未必真的浪费。很多兴趣、想像力，甚至对生活的好奇心，也许正是在那样的节奏里慢慢滋长。

有时我会想，在追求成绩与竞争力的同时，我们是否也可以停一停，问问自己：课程是否一定要越加越深？活动是否一定要排得越满越好？教育制度的制订者、学校管理层、老师与家长，其实都身在同一个循环里。当大家都担心孩子落后，便不自觉地推得更前、更快，竞争于是变得越来越激烈。

也许，我们未必能完全回到「想当年」的节奏，但至少可以为孩子保留多一点空间。让他们在学习中找到兴趣，而不止是为了应付评核；在成长过程中感受到成就，而不止是比较。

慢一点，才能走得更远。

撰文：Cana Academy Limited创办人之一、IB考官胡嘉莹 

本文原标题为〈想当年〉

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

胡嘉莹简介:

作者为IB状元，毕业于剑桥大学经济系，Cana Academy Limited创办人之一，亦是IB考官；育有一子一女。

↓即睇DSE2026专页↓

↓即睇DSE2026专页↓

最Hit
Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲
Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲
影视圈
18小时前
青沙公路夺命车祸│35岁女死者为善导会社工 为人热情开朗 善导会：最沉痛哀悼
突发
4小时前
端午节2026︱6大龙舟赛事各区上演 即睇观赛攻略/最佳观赏位置 附长假期跨境交通安排
端午节2026︱6大龙舟赛事各区上演 即睇观赛攻略/最佳观赏位置 附长假期跨境交通安排
社会
6小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
翁美玲恋爱史揭秘  香港初恋男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有义
翁美玲恋爱史揭秘  香港初恋男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有义
影视圈
7小时前
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
影视圈
6小时前
李家鼎力数大新抱教唆借贷、抢名表 斥李泳汉夫妇冇羞耻心 房门被撬逼走李泳豪霸大屋
李家鼎力数大新抱教唆借贷、抢名表 斥李泳汉夫妇冇羞耻心 房门被撬逼走李泳豪霸大屋
影视圈
21小时前
端午金多宝今晚进行搅珠，特设6,000万港元金多宝。
8000万六合彩︱端午金多宝搅珠结果出炉 头奖一注中派$7630万 即刻入嚟对冧巴！
社会
19小时前
湾仔京东MALL今日开幕！佘诗曼亲临撑场 市民大排长龙 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
湾仔京东MALL开幕即排长龙！佘诗曼亲临撑场 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
生活百科
2026-06-18 12:54 HKT
港姐2026丨吴倬希退赛乐易玲话好嘥 亲揭退选真相称「山水有相逢」 23岁学霸任投行分析师
港姐2026丨吴倬希退赛乐易玲话好嘥 亲揭退选真相称「山水有相逢」 23岁学霸任投行分析师
影视圈
1小时前