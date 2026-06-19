胡嘉莹 - 孩子生活节奏慢一点 未来反而走得更远丨妈妈学神

几个月前，我难得跟10多位小学六年班的同班同学，连同当年的班主任一起聚会。多年没见，再次坐在同一张餐桌旁，感觉实在很奇妙。大家一开口，话题自然回到小学年代，笑声此起彼落。那一刻真的像坐上时光机，一下子回到从前。

想当年

学习内容也比我们当年学得深，另外又要学得阔，很多家庭还期望孩子至少学一种乐器和一项运动。同样是小学生，肩上的期望却明显沉重了不少。（示意图）

如今大部分同学都已成家立室，有了孩子，工作上也各有发展，大家走在不同的人生道路上，但说起那间屋邨小学，记忆却立刻连线。

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我们那时读的是半日制小学，我是读下午班的。放学回家第一件事就是打开电视看《闪电传真机》，再一路看卡通，看到播完才吃晚饭。晚饭后才慢慢做功课，功课也不算多。有排球训练的日子，会留校到傍晚才离开。至于上午的时间，我会睡到8、9点才起床，有时还会看一会儿电视才出门上学。

如果用今天的标准来看，那个小学生的我，大概算不上「高效」，但老实说，我其实很享受那种从容的日子。虽然当时的生活看上去不算特别充实，甚至有点「松」，但我后来才慢慢察觉，那段时间我们在情绪上其实有更多舒展、唞气的空间。时间没有被填得密密麻麻，生活里有留白，也有自由。那份松动感，让人可以慢慢成长。

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现在的小学是全日制的，放学后，孩子们多数会参加各式各样的课外活动和补习，很多孩子连睡眠时间都未必充足。学习内容也比我们当年学得深，另外又要学得阔，很多家庭还期望孩子至少学一种乐器和一项运动。同样是小学生，肩上的期望却明显沉重了不少。

或许那个年代的社会气氛没有今天这么催谷。父母和学校的要求相对单纯，孩子也比较有空间去做自己喜欢的事。那些看似「无所事事」的时光，其实未必真的浪费。很多兴趣、想像力，甚至对生活的好奇心，也许正是在那样的节奏里慢慢滋长。

有时我会想，在追求成绩与竞争力的同时，我们是否也可以停一停，问问自己：课程是否一定要越加越深？活动是否一定要排得越满越好？教育制度的制订者、学校管理层、老师与家长，其实都身在同一个循环里。当大家都担心孩子落后，便不自觉地推得更前、更快，竞争于是变得越来越激烈。

也许，我们未必能完全回到「想当年」的节奏，但至少可以为孩子保留多一点空间。让他们在学习中找到兴趣，而不止是为了应付评核；在成长过程中感受到成就，而不止是比较。

慢一点，才能走得更远。

撰文：Cana Academy Limited创办人之一、IB考官胡嘉莹

本文原标题为〈想当年〉

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