黄国轩 -《想哭就哭成一座喷水池》 掉眼泪是宇宙通用语言｜绘本地图

上次介绍大卫．卡利和诺耶蜜．沃拉的《没有为什么》，提到绘者诺耶蜜．沃拉的中译本不多。这次我想趁机分享她一个人包办文字和图画的《想哭就哭成一座喷水池》（If You Cry Like a Fountain）。「情绪绘本」是绘本的主流类别，深受香港家长欢迎，而这一本是近年难得的好书。

哭泣并不可耻

《想哭就哭成一座喷水池》

我很喜欢宣传文案那句「捍卫哭哭正义」，它道出了最核心的主题。哭泣并不可耻，反而应当正视。这本绘本从意念到图画都很优美，泪水和喷泉的联想十分贴切，而且封面的蓝色喷泉更是十分难忘。故事讲一条蚯蚓十分悲伤，正想大哭，而叙事者就提醒：「你要微笑，至少在开头的时候笑一下嘛！」它用第二人称称呼角色，与牠对话，很少绘本采用这种叙述方式，颇具特色。虽然叙事者希望蚯蚓能忍住，但结果还是放声大哭起来。

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有趣的是，叙事者看似在责怪：「有没有听懂我说的话？如果你不停下来，你也会被水淹没喔！」这种语调就像某些家长，在教训但同时也在关心子女（当然，也不排除有些家长只会训斥和惩罚）。叙事者循循善诱，怕蚯蚓伤心过度会损害身体，不但借救生圈和鳄鱼去协助，而且带出秘诀：要哭得更有技巧。

这里我不便把精彩的细节描述出来。它值得读者自行翻阅，思考当中情绪管理的秘诀。简单来说，作者用了幽默的方法来呈现，例如哭得像喷水池、用眼泪来煮意粉可以不用下盐，或者用眼泪来扑灭火灾等；然而这只是表面，读者要看出背后的「技巧」是甚么。

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我认为遇到外星人那一页给予了一点提示：掉眼泪是宇宙通用的语言。其他人能给你拥抱，懂你的感受。也就是说，不妨让人看见，适当地渲泄。这样对自己的心情，对连结他人、凝聚社会都有一定的帮助。

我们读这本绘本时，不能只看表层，还要读到深层的主题，才能正视情绪的价值，并明白情绪管理的「技巧」。因为一个人躲藏起来，悲恸过度，可能会有潜在的危险。

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撰文：大专兼职讲师、编辑黄国轩

本文标题原为〈宇宙通用的语言〉。

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