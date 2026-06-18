林溢欣 - 追捧偶像｜中新学林

追捧偶像，因为是自己理想原型的寄托，平凡如我甚么都不是，但世上有另一个自己欣赏的人代我走到另一个高度。但偶像之为偶像，而不是宗教信仰里无所不能的神，是因为人毕竟是有血有肉有瑕疵的存在。纯粹的爱，应该要承认这一点，而不是无限放大偶像的优点，同时又粉饰、抹去其人性缺点。

一生不服输

美斯夺得人生最重要的奖牌，球王加冕，有人欢喜有人愁。反美斯迷更多是因为顾及他们的偶像基斯坦奴朗拿度（C朗）。（ 新华社图片）

有这样的想法，源于阿根廷夺得世界杯冠军。美斯夺得人生最重要的奖牌，球王加冕，有人欢喜有人愁。反美斯迷更多是因为顾及他们的偶像基斯坦奴朗拿度（C朗）。两人叱咤球坛，要赢的奖杯早已赢过，可惜无缘世界杯。上届世界杯。葡萄牙早早出局，阿根廷除了首战落败外，一路高歌猛进。最后阿根廷胜出，「黑袍」加身之后，传媒对于谁是GOAT（最伟大球员），当然一面倒倾向美斯。

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C朗一生不服输，走过曼联、皇马的高峰，他对纪录特别在意：宿敌美斯与他平分天下多年，他心中当然有刺，这刺既是「既生瑜何生亮」的痛，却又是提醒他不断迈步的动力。一个对头发有没有触球如此在意的男人，一个曾经在访问中自称自己才是「The best」的球员，他能安在家中对于美斯夺冠感到快乐？如果我是他，即使架空了所有狂傲自大的事迹，也不能为宿敌送上快乐，何况这个目中无人的球王？

今年41岁的C朗，在沙特阿拉伯联赛中依然拼尽全力，依旧为了一个入球一个奖杯激动落泪。每天的沙律鸡肉、每节的健身，金钱早已不缺的他，争的是世界第一，要的是更多冠军的加冕。如果「人定胜天」是一条可以履行的方程式，他只愿意用一种方法印证：自己亲来，不假外求。

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从加盟曼联到出走曼联，C朗依然故我，他眼中依然没有其他人，他也不愿意有其他足球员为他代劳高举奖杯，所以，4年前的我早就预先知道，他必不言退。国家队？不退；球会？当然也不退。他依然在跑，他依然相信时间、人力，能跑得上那个宿敌，那个他眼中不过是「第二」的男人。4年后的今天，果然如我所言。

他的性格尤其突出、真实，而偶像之为偶像，毕竟也要人性一点，否则作为凡人的我们，再努力跑，不也是徒劳吗？顺带一提，我的确是「朗迷」。

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撰文：香港中文大学中文系哲学硕士、中文科补习名师 林溢欣

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