李建文 - 重塑教育未来 全球转向到本地实践｜墙角寒梅

上星期，笔者于本校主持「21世纪教育论坛2026」，与来自本港及海外的教育工作者一同探讨未来教育的发展方向。今年论坛以「重塑教育未来：全球转向到本地实践」为主题，适逢论坛成立5周年，更出版同名新书，总结5年来教育创新的实践成果。

21世纪教育论坛2026

此次论坛有幸邀请到香港教育大学校长李子建教授。（图片来自社创校园FB）

今年圆玄学院成为支持机构之一。此次论坛有幸邀请到香港教育大学校长李子建教授，以及经济合作暨发展组织（OECD）教育与技能总监Prof. Andreas Schleicher担任主题演讲嘉宾；同时邀请新教育研究院名誉院长、新教育基金会理事长卢志文教授，以及哥伦比亚大学师范学院著名教育学者Prof. Thomas Hatch参与圆桌对谈，分享中西方教育理念与实践经验，促进教育工作者之间的互学互鉴。

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多位本地及国际学者分享了对未来教育的看法。其中一个重要讯息是：教育不应只是传授知识，而是培养学生面对未知世界的能力。当人工智能能够快速提供资讯，甚至协助完成部分工作时，学生更需要具备批判思考、创造力、协作能力，以及解决真实问题的能力。

这些能力并非来自单纯背诵课本内容，而是在真实情境中不断尝试、反思和成长。正因如此，论坛提出由「全球趋势」走向「本地实践」的重要性。教育改革不能停留在理念层面，更需要转化为校园内具体而持续的行动。无论是科技向善校园、幸福校园、共融校园，还是绿色校园，其核心都是让学生在真实生活中学习、在参与中成长。

论坛亦多次提及教师角色的转变。过去，教师主要是知识的传授者；今天，教师更需要成为学习的引导者、课程的设计者，以及推动改变的创变者。教育工作的价值，不仅在于教会学生答案，更重要的是陪伴他们提出问题、探索世界，并建立面对未来的信心。

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21世纪教育论坛走过5年，见证香港教育界众多创新实践，也凝聚了一群愿意为教育未来努力的同行者。展望未来，教育面对的挑战或许会越来越多，但只要始终以学生的成长与幸福为中心，勇于创新、敢于实践，相信定能为下一代开拓更广阔的学习天地，共同塑造更美好的教育未来。未来数期专栏，笔者将与读者分享是次论坛中与多位教育专家的交流与启发，一同思考教育未来的发展方向。

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撰文：天主教慈幼会伍少梅中学校长 李建文

本文原标题为〈5年同行，共塑教育未来〉

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