香港应如何吸引全球博士研究生？即睇过来人有甚么建议！｜教研并进

香港一直致力成为世界级高等教育枢纽，吸引全球优秀科研人才。具备国际化视野及与世界各地的紧密联系，加之近年西方国家收紧移民政策及减少教育资助，香港的大学显得更具吸引力。然而，要实现与全球顶尖教育枢纽竞争的愿景，政策上需要更具策略性。

「香港博士研究生奖学金计划」（Hong Kong PhD Fellowship Scheme，HKPFS）是其中一项推动香港成为教育枢纽的旗舰政策，旨在吸引全球优秀博士生来港深造，并提供奖学金及津贴，以资助获奖学生参加学术会议及研究活动。

在本港读书的博士研究生，到底需要哪些支援？示意图

作为前HKPFS得主，为深入了解学生来港攻读博士的主要因素、生活体验，以及毕业后的事业发展，在香港特区政府公共政策研究资助计划的支持下，笔者于2024年开展相关研究。研究透过问卷调查253名HKPFS在读博士生，并访谈其中50名在读生和50名毕业生。他们来自43个国家及地区，（曾）就读于8间公立大学并涵盖不同学科。近48%的受访者拥有全球100名大学的硕士学位。

对来自内地的受访者而言，学术声誉、社会治安及地理位置使香港成为了首选。反之，其他地区的学生往往视香港为「非主流」的选择，而极具竞争力的HKPFS奖学金是他们选择香港的关键。

学术及社交体验

HKPFS得主的学术表现优异：逾7成受访者在读期间曾在国际学术会议发表研究成果，另有44%于高影响力的社会科学或科学引文索引期刊发表论文。他们一致肯定香港的学术训练质素媲美外国顶尖大学。

然而，不少受访者认为在港社交层面体验较为不足，在大学难以融入学生社群，部分源于校园国际化程度未如预期，且对博士生支援相对有限。

校园以外，语言障碍、以工作为重心的本地文化及偶尔遇到的种族偏见，亦是影响他们融入本地的主因。

理想的教育枢纽应可推动毕业生投身科研，尤其为香港作出贡献。

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职业抱负及出路

研究显示，76.6%在读HKPFS得主有志从事学术工作，近40%期望留港在大学任职。不过，大学科研类职位竞争相当激烈，而本港大学亦重视申请人在海外顶尖学府的工作经验。

尽管仅14%HKPFS毕业生在本地大学任职，68%受访毕业生正于全球各地从事学术工作。特别对于回流原籍国或在亚洲流动的人而言，香港的博士学位广泛地被视为学术事业的跳板。一名毕业生表示：「香港的博士生在内地很抢手。」

优化政策三建议

研究结果指出，若要进一步巩固香港作为世界教育枢纽的地位，HKPFS仍有优化空间。笔者提出以下建议：

第一，政府应透过HKPFS官网及社交媒体推广，加强全球对香港作为博士教育优选地的认知，推动香港成为首选目的地。同时，笔者建议设立「HKPFS大使」，邀请在读及已毕业的奖学金得主分享个人经验，扩大国际影响力。

第二，提升HKPFS得奖者的学术及社交体验。笔者建议有关当局提高研究及会议旅费资助，有助学生拓展国际网络。另外，成立「HKPFS学生会」，促进跨院校及跨学科博士生之间的联系，增强人际关系网络、文化交流及归属感。

第三，政府应加强毕业生职业发展指导及就业机会，并鼓励本港大学聘用HKPFS毕业生，探讨跨校招聘机制。笔者建议增设「HKPFS校友会」，帮助毕业生维持长远联系、推广该计划及支持校友间的合作和交流。

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HKPFS在吸引全球的优秀研究生、支援其学术及职涯发展方面，已产生了深远的影响。随着未来在宣传推广、学生支援及职涯发展方面进一步优化，希望能巩固香港的教育枢纽地位，并推动整个社会的长远发展。

（按︰译者：香港教育大学教育政策与领导学系博士研究生李嘉）

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文：香港教育大学教育政策与领导学系副系主任（研究及发展）Ewan Wright博士

本文标题原为〈博士研究生奖学金计划 如何推动香港成教育枢纽〉。

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