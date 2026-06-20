郑竣涵 - 如何描写店舖？跟著名作家西西学习 掌握超强写作技巧︱经典涵意

每天在城市里行走，我们很容易便把「买东西」当成一件纯粹的清单任务：走进商场，搭扶手电梯，通过明亮橱窗，看见陈列整齐、价格清楚的货品，买完便走。可是，西西的〈店舖〉提醒我们，店舖从来不止是一个交易的地方，只要愿意从大街转入小巷，放慢脚步，我们的城市便会突然丰富起来。

细心观察 视野大不同

《花木栏》

在西西这篇散文里，她先写宽阔玻璃窗后，那些经常随季节转换的陈设，然后把视线带进曲折小街小巷。这一转，像是从亮丽的城市表面，走进另一面更有温度的生活百态。偏僻街巷上，有木头车的声响，有空箩、纸盒、担挑、绳索，也有人在路边吃饭、卷烟、看摊。连和尚提着一束白菜走过这样的画面，也令人感到淡淡的日常，原来可以这样生动。

延伸阅读：郑竣涵 - 习惯黑暗︱经典涵意

更有意思的是，西西看店舖，从来不止看它卖甚么，也看它长成甚么样子。她笔下有阴暗而神秘的老店，门缝深深，里头摆着旧式家具、瓶花、画屏，像把旧日岁月收在室内。也有「开朗」的籐器店，箩、篮、扫帚、小凳一路伸展到门前，像花瓣散开。这种描写很是迷人，店舖在西西眼中就像人一般，各有性格，各有气质。

延伸阅读：郑竣涵 - 我喜欢你沉默的时候︱经典涵意

西西还特别擅长调动感官，她写药材舖的抽屉与瓶子，写玻璃镜业店里杂陈的货品，写檀香舖、茶叶舖里不同器物的形貌，让人一边读，一边像在逐间细看。原来一条街虽然混杂，仍可以在某个距离，闻出每间店的身份。西西没有把旧街写得浪漫失真，她会看见道路乌黑潮湿，看见楼宇老去，看见墙身剥落、工地围起、空地荒草丛生。她甚至说，电梯的发明，使这些房子提早老去。城市向上生长的同时，旧事物便加快退场，百货公司和超级市场越来越多，那些独特的小店却逐渐消隐。

我尤其喜欢文章末段，西西说，若有时间，她希望连店里的角落、小碗，甚至碗上的灰尘都细心看。对的，真正重要的，未必永远是巨大、崭新、耀目的东西；那些容易被忽略的小店、小物、小手艺，也安安静静地，盛载着一座城市的生命。

电邮：[email protected]

撰文：学校图书馆助理郑竣涵

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

