曹春生 - AI有助升学规划？专家解构利弊 小心「幻觉」假资料！｜学友智库

最近和学生做志愿辅导时，我有一个很明显的感受：学生和家长越来越习惯用AI来寻找答案。选甚么大学、报甚么科目、某个成绩有没有机会入读……很多人第一时间会先问AI。对选择焦虑的学生和家长来说，AI的即时回应确实很有吸引力，但问题也正在这里。

AI回应升学问题有风险

学生运用AI规划升学时，有哪些地方需注意？示意图

有学生用AI分析DSE成绩报考内地院校的取录机会，结果AI却运用了内地高考和港澳台侨联招的成绩来分析；也有家长拿着AI生成的「弹性收生资料」来讨论，细看之下，资料来源根本不存在，尤其是当学生和家长面对自己不熟悉的课程时，更容易把「AI的幻觉」当成真相。

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当AI说「某大学医科只需要两个选修科」，有认知的学生可能会立刻觉得不对，然后去院校网页查证。但不熟悉要求的学生，脑袋原本一片空白，AI说的很容易先被填进去。不是他们特别轻信，而是他们在头脑中没有参照。

另一问题是，AI的语气太肯定。它不会提醒你：「这部分我未必确定，请再查阅官方资料。」相反，它会用完整的句子、清晰的表格、专业的语气，给出一个答案。对缺乏资讯的人来说，这种「确定感」本身就会变成一种信任。

此外，AI会跟着提问的脉络来进行对话，缺乏主动启发和引导。当一位学生很在意就业的薪资，AI不会追问「你的能力是否匹配这个专业？」或者「会否考虑薪资相若但更契合你能力的专业？」这样探索既容易失去焦点，也很难突破现有的盲区。

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我不是反对学生和家长使用AI来协助生涯规划。相反，我相信AI可以改善生涯探索和准备过程。我们要认识到，AI在目前的辅导服务中也有局限，学会提问，认真求证。我也非常期待有针对生涯规划领域的AI工具诞生，可以让学生和家长随时随地获得协助，走好生涯探索的每一步。

尽信书不如无书。善用AI，是当下生涯规划历程中需要培养的能力。

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撰文：为SCPC国际职业策略规划师、GCDF全球职涯发展师曹春生

本文标题原为〈AI能成为学生升学规划的助手吗？〉

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