Laura - 社工3招 减轻家长考试月的焦虑｜家长教室

适逢考试月，家里的空气似乎都悄悄变了。餐桌上的话题从日常琐事，慢慢转成「温习进度如何」、「明天考甚么科目」；连平日轻松的晚饭时间，也多了几分紧张与小心翼翼。其实，不止是孩子在应付考试，很多家长也正默默经历一场「压力考验」。

「被催促」转为「被理解」

你可能只是想温柔提醒一句：「快啲温书吧」，但语气一紧，孩子听到的可能是压力与否定；你只是关心一句：「有无信心」，但孩子感受到的可能是「我不能失败」。（示意图）

有些家长会发现，自己比孩子更早开始焦虑：担心孩子温习不够、考试失手，甚至已经在想像成绩单上的分数。当看到孩子还在放松，或节奏与自己期待不同时，那种「忍不住想催促」的心情，很真实，也很普遍。

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然而，这份焦虑往往会在不知不觉中传递给孩子。你可能只是想温柔提醒一句：「快啲温书吧」，但语气一紧，孩子听到的可能是压力与否定；你只是关心一句：「有无信心」，但孩子感受到的可能是「我不能失败」。久而久之，孩子不止是为考试而紧张，也开始为「不让父母失望」而焦虑。

在这个考试季节，或许我们可以先停一停，问问自己：我现在的紧张，是来自孩子的需要，还是我对结果的担心？

当家长愿意先觉察自己的情绪，就比较有空间去选择不同的回应方式。例如当看到孩子坐在书桌前发呆，与其立刻批评「你仲未开始温书」，不如试着走近一点，轻声问：「是否有啲攰？有无啲咩爸爸妈妈可以帮到你？」这样的转变看似微小，却能让孩子从「被催促」转为「被理解」。

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当然，现实中我们仍然会在意成绩，也希望孩子有好的表现。但或许，比起不停强调「要考好」，我们更可以陪孩子一起想：「如果紧张，可以怎样让自己舒服一点？」例如一起安排温习与休息的节奏、在考试前做几分钟深呼吸，甚至在晚饭后进行短短的散步，都能帮助身心回到稳定状态。

孩子未必会记得每一次考试的分数，却会感受到，在有压力的时候，家人会让自己更紧张，还是更安心。一句温暖的关心，可能已经为亲子关系带来深远的影响。

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撰文：香港青年协会家长全动网社工 Laura姑娘

本文原标题为〈在压力中，给孩子多一点安心〉

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