何汉权 - 安徽人才辈出 陈独秀、胡适、邓稼先对近代中国有何影响？｜教育现场

上周，有幸参与由香港中国学术研究院主办，国史教育中心（香港）及香港社会科学界联合会协办的「第八期香港教师国史国情研修班」，研学目的地是安徽，来自香港近20位大学教授、中小学教师同行，先后参访首府合肥、安庆、桐城、怀宁等地。

香港教师国史国情研修班

笔者又见校友室门前种有银杏树，经考证为乾隆39年（1774年），姚鼐辞官回乡亲手所植；校园门前有古朴石柱，刻有「高峰入云，清流见底」，这是对学子品学共融的永续叮咛。（资料图片）

更有幸于研学期间，分别聆听来自安徽文史研究馆馆员翁飞教授（主讲题目为文化自信，盛世传承——传承弘扬中华民族优秀家风的时代意义）；中国社科院近代中外关系史研究室主任侯中军教授（主讲题目为安徽近代史上对中国发展产生影响的人物）；安徽大学江小角教授（主讲题目为桐城派文化及其当代价值），以及压轴的香港中国学术研究院院长黄平教授（主讲题目为历史厚土，创新桥头）的演讲。

几位学者独特而精辟的演绎，深入浅出，无疑为学员们于几天紧密参访，提供了更宽广更宝贵，甚为难得的安徽认知。

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看安徽名人馆，惊讶安徽之人才辈出。创新馆内里说明安徽量子科技的迅速务实发展。桐城派文脉于此深耕深厚，方苞、姚鼐、刘大櫆等人，桐城三问，曰考据，曰义理，曰辞章，文理各科求学之精神同一溯源。两弹一星，放弃在美国走优容科学学术之路，甘愿回祖国默默艰苦奉献一生的邓稼先，就是安徽安庆人。为港人认知，1922年毕业于香港大学，提倡美学的大师级学者，影响中国学界甚深的朱光潜，也是皖中人。

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觉醒年代，安徽是中流砥柱，走在最前头，港人较熟悉的陈独秀，既是五四运动的总舵手，民主与科学的精神，如今仍然薪火传承，支撑祖国向前发展的重要价值。陈独秀亦是中国共产党的创党领袖，历史的客观评价，同样被高度肯定。为港人熟悉，提倡白话文运动，对推动认文认字普及化有莫大贡献的胡适，与陈同是皖乡人，走上两条道路的不同抉择。

百年名校桐城中学，看创校校长吴汝纶（光绪28年（1902年）任京师大学堂总教习，率团赴日考察教育，同年回故乡创办），写下办学理想与目标：「后十百年人才奋兴胚胎于此，合东西国学问精粹陶冶而成」。笔者又见校友室门前种有银杏树，经考证为乾隆39年（1774年），姚鼐辞官回乡亲手所植；校园门前有古朴石柱，刻有「高峰入云，清流见底」，这是对学子品学共融的永续叮咛。教育心眼所见，这是文化底蕴甚深，今天青春焕发的安徽百年老牌名校，精神与动力的源流。

撰文：国史教育中心（香港）校长 何汉权

本文标题原为〈钟灵毓秀满安徽〉。

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