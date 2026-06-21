中史｜曾国藩落榜七次 却成功组军平定内乱 开创洋务运动 到底他如何崛起？｜星岛教室

谁说平凡人不能翻转命运？他从七次落榜的平庸书生起步，凭着韧性成为「国之藩篱」；面对国家动荡，他从书生组军到平定天京；他更懂得进步，眼光由军事自强转向人才远见，推动留学与科技改革。他是谁？他是曾国藩，后世尊称他为「曾文正公」。让我们看看这位现代化先驱，如何闯出一段从传统到现代的传奇！

从平庸韧性到「国之藩篱」

曾国藩是清代晚期的重要政治家、军事家、理学家、文学家，被誉为「晚清第一名臣」。

曾国藩（1811-1872年），名子城，字伯涵，号涤生，他出身湖南湘乡的耕读家庭。曾国藩资质平庸，历经七次童试才中秀才，会试亦三度应考，终在清道光十八年（1838年）考中进士。这条漫长科举路，见证了曾国藩永不言弃的韧性。

考取进士后，他将原名「子城」改为「国藩」，寓意自己要成为「国之藩篱」，立志为国家贡献力量。随后他顺利进入翰林院，开启了在京城长达十余年的官场生涯，先后在五个部担任侍郎，为其日后转化为一代名臣，乃至统筹军事与推动改革，奠定了厚实的政治根基。

曾国藩故居 —— 富厚堂（又名「毅勇侯第」）。

从书生组军到平定天京

清陆军战阵图

咸丰元年（1851年），「太平天国」运动爆发，清廷的正规军（八旗军和绿营兵）纪律涣散，无法抵抗太平军的猛烈攻势，在战场上节节败退。咸丰三年（1853年），太平天国定都天京（今南京），国家陷入动荡。咸丰帝急命各地启动地方武装力量，加紧兴办团练以自保。同年，曾国藩以一介书生之身，奉命组建「湘军」，开创了「以书生带农民」的独特建军模式。

初期，曾国藩因军事经验不足而连吃败仗，因军事失利曾两度愤而投江自尽，所幸皆被部下及时救起。然而，这两次生死考验并未让他沉沦，反而使他在失败中汲取教训，在逆境中磨练出惊人的抗压能力。咸丰十年(1860年），曾国藩被任命为两江总督、钦差大臣，督办江南军务，掌握四省（苏、皖、赣、浙）兵权。同治三年（1864年），曾国藩坐镇指挥，由其弟曾国荃率领湘军攻克天京，正式终结了「太平天国」运动，为清王朝延续了数十年的国祚。曾国藩被清廷册封为「一等毅勇侯」，成为清代首位获此殊荣的文人。

延伸阅读：中史｜为何湖南盛产茶叶？「万里茶道」推动古代国际贸易｜星岛教室

从军事自强到人才远见

1872年，首批留美幼童赴美前，在「轮船招商局」门前合影。

曾国藩在与「太平天国」及外国势力的交战中，深刻洞察到清廷的落后不但在于武力，更在于技术思想的匮乏。以此为契机，他成为了「洋务运动」的领军人物，积极实践「师夷长技以制夷」的主张。

在平定「太平天国」后，曾国藩积极推动「自强运动」，先后在安庆设立内军械所，随后主导创办「江南制造总局」。这些机构不仅制造出中国第一台蒸汽机与第一艘轮船，更为中国近代国防工业奠定了基石。在他的带领与影响下，李鸿章、左宗棠等门生相继继承其志业，将中国推向了现代化的改革之路。

更具远见的是，曾国藩明白「造枪造炮只是皮毛」，惟有具备国际视野的人才才是国家变革的根本。因此，他力排众议支持容闳发起「留美幼童」计划，于1872年将一批稚嫩的孩子送往大洋彼岸学习西方科技。这一举措不仅打破传统教育的藩篱，更为中国往后的科技与外交领域埋下希望的种子，体现了他作为近代化先驱的宏大志向。

曾国藩一生身处乱世，虽因天京屠城与天津教案饱受政治争议，使其评价毁誉参半；然而他透过《家书》传递修身智慧，成就了曾氏家族百年不败传奇。曾国藩那充满矛盾的人生，恰恰证明了在变革时代中，寻求修身与治世之间平衡的艰难。

延伸阅读：从AI《霍去病》短片风波 看数码公民必备素养 提示词应怎样写？｜星岛教室

冷知识 BOX：五部历练

清朝最全能的「实习生」是曾国藩！他当年担任的「侍郎」，简单说就是部会的副部长。当时中央有「六部」（吏、户、礼、兵、刑、工），每个部通常设有两名尚书（部长）和四名侍郎（副部长）。曾国藩在京期间，先后署理吏、礼、兵、刑、工五部侍郎。这种罕见的「五部历练」，让他像是在大清权力核心进行了一场全方位的行政实习。

历史充电站：洋务运动

曾国藩坐在太师椅上，与一对儿女端详着地球仪，启蒙后代。

「洋务运动」（1861-1895年）是洋务派官员推动的现代化改革运动。在经历了两次「鸦片战争」与「太平天国」运动的双重打击后，以曾国藩、李鸿章、左宗棠为首的官员意识到西方「船坚炮利」的厉害，试图在不改变传统儒家体制（「中学为体」）的前提下，引进西方的科学技术（「西学为用」）来武装大清。

本栏逢周一刊出，由教育评议会邀请资深中小学教师及校长撰写。

文：中华基督教会基湾小学（爱蝶湾）德育、公民及国民组组员邓菊芳

本文标题原为〈平庸逆袭 自强先驱——曾国藩〉。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<