有小学取消默书！转向游戏与AI教学 到底成效如何？｜教学有心人

乐善堂梁𨱇琚学校（分校）自2025年9月起，全面取消了每周派发固定范围、在课堂统一进行的传统默书。该校校长刘铁梅与英文科老师李霖泰，深入分享了学校取消传统中英文默书，转向游戏化与AI辅助学习的创新实践。

创新教学 提升学习效能

乐善堂梁𨱇琚学校（分校）校长刘铁梅。学校提供

刘校长指出，此举并非单纯为学生减压，根本目标是提升学习效能。传统默书占用课堂时间，学生回家后亦需作预备，挤压了阅读与深度学习空间，且其「不计入任何成绩」的评估性质，使改革具备了坚实基础。

而取代传统默书的，是在每周常规课堂中融入的多元化学习活动。英文科利用多种电子学习平台设计如游戏闯关、师生竞赛等互动环节，让学生在趣味中掌握字词拼写，系统后台则自动记录学习数据以供评估。中文科创新推出「认、读、写、解、用」五部曲，通过AI工具将学习内容转化为歌曲、漫画故事，并在课堂上进行趣味默写游戏（如Bingo、找错处等），引导学生从识记迈向理解与应用。

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改革推行前，学校通过多次家长会详细沟通，阐明「自主学习」的理念与具体方案。李霖泰老师分享，有原本厌恶英文的学生在取消机械式默书后，主动参与电子游戏学习，动力大增。学校亦开设家长工作坊，教授使用AI工具自制趣味教材，将家庭辅导从「强逼默写」的冲突，转变为「共同游戏」的亲子互动。

取消了传统默书后，学校应该如何教导学生？示意图

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刘校长强调，改革需要决心，若对旧有模式「半弃半留」，教师与家长都难以全力投入新方法。学校选择彻底转型，是为了将所有精力聚焦于发展游戏化学习、电子工具与AI素养。这项变革基于对「数码原住民」一代学习特质的洞察，旨在培养学生的内在学习动机与应用能力，并获得认同创新教育理念的家长群体的有力支援。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文标题原为〈唔使默书？〉

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