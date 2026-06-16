Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁超然 - 忠臣于谦为何至死？明朝史事引起亲子讨论 启发人格教育｜雪中送炭

知识转移
更新时间：11:54 2026-06-16 HKT
发布时间：11:54 2026-06-16 HKT

大宝贝升上中学后，中史成为独立科目，我自然被编配成她的「温习拍档」。回想她年幼时，我曾怀有一个奢望：希望凭借我讲述的历史故事与趣闻，能令她爱上中史，可惜事与愿违。直到最近，她在备考时谈及明代忠臣于谦，忽然问我：「点解佢咁傻，会主动交出所有嘢去死？」这一问，令我心头一震，也成为我们亲子对话中最深刻的一刻。

人格的启蒙

于谦的悲剧提醒我们：历史不止是王朝兴替，更是人格的试炼。（资料图片）
于谦的悲剧提醒我们：历史不止是王朝兴替，更是人格的试炼。（资料图片）

于谦，年少已才华横溢，永乐十九年（1421年）考中进士。明英宗时，他因直言弹劾权贵而险些丧命，后得太后庇护重返朝堂。他于年少时写下千古名篇《石灰吟》，成为其一生刚正不阿的写照。正统十四年（1449年）爆发土木堡之变，英宗被瓦剌俘虏。他力挽狂澜，力主抗战、反对南迁，拥立景泰帝，组织京师保卫战，粉碎瓦剌军队，成功挽救明朝灭亡危机。然而，这位忠直之臣，最终却在夺门之变后被诬陷致死，成为历史悲剧。

延伸阅读：梁超然 - 在校长、老师与家长之间的见家长艺术｜雪中送炭

女儿的追问更深入：「既然佢功绩咁大，为何复辟后的英宗要杀佢？佢能组织保卫战，唔系代表佢控制咗北京城嘅军队吗？」这些问题正是历史教育的珍贵时刻。课本或许只简略提及于谦，但若从人格与做人做事的角度去看，他的故事值得学生深入研习。

于谦的悲剧提醒我们：历史不止是王朝兴替，更是人格的试炼。他的忠直，既是力量，也是弱点；他不懂在皇帝之间「站好边」，却选择了忠于大义。这种选择，或许在政治上不合时宜，但在人格教育上却是最值得传颂的精神。正如《石灰吟》所言：「千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲。」这份坚毅，正是我们希望孩子能理解的生命厚度。

延伸阅读：梁超然 - 抛弃旧经验 拥抱新时代｜雪中送炭

陪伴女儿温习，我不再奢望她立刻爱上中史，而是希望她能从这些人物身上学会思考：甚么是值得坚守的原则？甚么是面对压力仍不改初衷的勇气？历史课本若能为于谦开一个专页，让同学做专题研习，不仅是知识的补充，更是人格的启蒙。

教育的本质，不在于死记硬背，而在于启发心灵。于谦的故事，或许只是考试中的一小段，但在亲子对话中却成为一面镜子，映照出如何看待忠诚、责任与牺牲。女儿的灵魂拷问，或许没有标准答案，但正因如此，我们才更需要在历史人物的悲剧中，学会思考何谓忠诚、责任与牺牲。

撰文：宁波第二中学校长 梁超然 

本文原标题为〈女儿的灵魂拷问：忠臣于谦为何至死？〉

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

梁超然简介:

作者为宁波第二中学校长，热爱文史，以范仲淹王安石梁任公为师，心怀大同，践行人人为我我为人人。

↓即睇DSE2026专页↓

↓即睇DSE2026专页↓

最Hit
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
20小时前
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
时事热话
22小时前
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
足球世界
4小时前
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
19小时前
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
19小时前
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？ 网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
影视圈
3小时前
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
影视圈
19小时前
菲律宾南部强震后惊现「海底露出」 海床推高两米大片珊瑚礁曝晒枯死
菲律宾南部强震后惊现「海底露出」 海床推高两米大片珊瑚礁曝晒枯死
即时国际
5小时前
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
影视圈
16小时前
内地年轻人Full Pay买楼比例增 90后靠父母畀钱拒按揭 称不介意「啃老」标签
内地年轻人Full Pay买楼比例增 90后靠父母畀钱拒按揭 称不介意「啃老」标签
海外置业
6小时前