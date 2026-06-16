梁超然 - 忠臣于谦为何至死？明朝史事引起亲子讨论 启发人格教育｜雪中送炭

大宝贝升上中学后，中史成为独立科目，我自然被编配成她的「温习拍档」。回想她年幼时，我曾怀有一个奢望：希望凭借我讲述的历史故事与趣闻，能令她爱上中史，可惜事与愿违。直到最近，她在备考时谈及明代忠臣于谦，忽然问我：「点解佢咁傻，会主动交出所有嘢去死？」这一问，令我心头一震，也成为我们亲子对话中最深刻的一刻。

人格的启蒙

于谦的悲剧提醒我们：历史不止是王朝兴替，更是人格的试炼。（资料图片）

于谦，年少已才华横溢，永乐十九年（1421年）考中进士。明英宗时，他因直言弹劾权贵而险些丧命，后得太后庇护重返朝堂。他于年少时写下千古名篇《石灰吟》，成为其一生刚正不阿的写照。正统十四年（1449年）爆发土木堡之变，英宗被瓦剌俘虏。他力挽狂澜，力主抗战、反对南迁，拥立景泰帝，组织京师保卫战，粉碎瓦剌军队，成功挽救明朝灭亡危机。然而，这位忠直之臣，最终却在夺门之变后被诬陷致死，成为历史悲剧。

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女儿的追问更深入：「既然佢功绩咁大，为何复辟后的英宗要杀佢？佢能组织保卫战，唔系代表佢控制咗北京城嘅军队吗？」这些问题正是历史教育的珍贵时刻。课本或许只简略提及于谦，但若从人格与做人做事的角度去看，他的故事值得学生深入研习。

于谦的悲剧提醒我们：历史不止是王朝兴替，更是人格的试炼。他的忠直，既是力量，也是弱点；他不懂在皇帝之间「站好边」，却选择了忠于大义。这种选择，或许在政治上不合时宜，但在人格教育上却是最值得传颂的精神。正如《石灰吟》所言：「千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲。」这份坚毅，正是我们希望孩子能理解的生命厚度。

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陪伴女儿温习，我不再奢望她立刻爱上中史，而是希望她能从这些人物身上学会思考：甚么是值得坚守的原则？甚么是面对压力仍不改初衷的勇气？历史课本若能为于谦开一个专页，让同学做专题研习，不仅是知识的补充，更是人格的启蒙。

教育的本质，不在于死记硬背，而在于启发心灵。于谦的故事，或许只是考试中的一小段，但在亲子对话中却成为一面镜子，映照出如何看待忠诚、责任与牺牲。女儿的灵魂拷问，或许没有标准答案，但正因如此，我们才更需要在历史人物的悲剧中，学会思考何谓忠诚、责任与牺牲。

撰文：宁波第二中学校长 梁超然

本文原标题为〈女儿的灵魂拷问：忠臣于谦为何至死？〉

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