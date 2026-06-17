《真假特务》 解构上世纪罗盛茂争议 他的真实身份是甚么？︱开卷乐

上世纪起，国际政治的角力不再仅止于船坚炮利，情报与资讯成为枱面下的筹码，间谍活动频繁，暗流涌动。曾经有一位与香港大有关联、风云一时的商业大亨，竟被怀疑是苏联特务，一时掀起满城惶恐与哄动。郑宏泰与李洁萍合著的《真假特务——罗盛茂的骤升急跌》，旁搜博采，揭露这位如今鲜有人知的商人事迹。

新加坡商人 70年代来港

《真假特务——罗盛茂的骤升急跌》

1934年8月，罗盛茂（Amos William Dawe）出生于新加坡。他3岁丧父，与华裔母亲在马来西亚的柔佛度过艰难的的青少年时期，中学毕业后投身社会，辗转又回到新加坡。约1964年，他辞去邮政文员一职，成立「茂盛贸易公司」，从事马印贸易，后涉足房地产买卖，公司业绩节节上升。罗盛茂敏锐抓握了时代商机，上市公司在星马获得成功，但因两地法规严谨，他的目光开始投向当时规管较宽松、经济体系发展成熟的国际都会——香港。

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罗盛茂的公司在1973年2月于香港正式挂牌，随即遭遇3月「假股票」事件导致恒指暴跌，但他仍逆风扩张。1974年，罗盛茂的鸿图伸延至澳洲，并以个人名义一口气收购了美国加州3间小型银行，此举引起美国中央情报局的留意。

这名白手兴家的商人，其逆市扩张的巨额资金，源自莫斯科人民银行。自1972年起，该行的雄厚资金挹注，促使罗盛茂能频繁在星马、印尼、港澳、美国发起企业收购。然而，在冷战对立的敏感时局下，这股来自莫斯科的东风，触动了各方政治神经，其一举一动，都成为各界紧盯的焦点。

公司业务急速扩张背后是否受苏联指示？罗盛茂是否苏联特务？至今仍是未解之谜。

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后来，罗盛茂因涉嫌诈骗等商业罪案遭全球通缉。1978年，潜逃多时的他竟飞往三藩市向美警自首。在庭上，罗氏将责任归咎俄罗斯，强调被引渡回港等同判死，声称莫斯科人民银行与KGB绝不放过曝露其活动的人，意图求情并转移视线。此举虽保住性命，但其商业王国已然倾灭。他不断逃亡，反复在脱罪与被追缉中度日，晚年销声匿迹。

从无到有，从贫到富，一手筑建的商业王国在不过10年间兴盛衰落，这位「真假特务」一生欷歔，又堪称传奇。

香港电台文教组节目《开卷乐》逢周六晚上8时30分至9时，港台第二台播出。

本文标题原为〈真假特务〉。

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