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笨泥爸爸 - 爆水管之夜 演活家居危机处理｜父中作乐

知识转移
更新时间：15:30 2026-06-14 HKT
发布时间：15:30 2026-06-14 HKT

家中，半夜，内急醒来，到厕所解决。怎知前脚刚踏出睡房，后脚便踩进水氹！脚底湿漉一片，脑袋一时反应不来：难道还在梦中？忽闻水声潺潺，打开厕门亮灯一看，登时吓得魂不附体！

「幸运事件」

大清早把水喉师傅叫来。他检查面盆下柜里面的水管，轻描淡写地说：「看看，入水管老化，破了个洞，换新的，半小时搞掂。」（网上图片）
大清早把水喉师傅叫来。他检查面盆下柜里面的水管，轻描淡写地说：「看看，入水管老化，破了个洞，换新的，半小时搞掂。」（网上图片）

小时候常常发梦水浸，梦醒后发觉是尿床。这一刻我宁愿是这样，至少只需要清理被铺……可是现实眼前整个厕所变成一个小池塘，地面至少有两三吋积水！更恐怖的是，水不知从何处如泉涌出，一端猛向角落渠口流去，另一端开始突破门槛，向客厅溢出！

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耳畔是隆隆水声，脑内一片混乱。我慌忙把老婆叫醒，由她处理向厕所以外地方突围的水兵。我踏着浪冲向马桶，果断地伸手把座厕后的水掣拧上。然而水没停歇，不是爆咸水喉……环目四顾，面盆和浴缸的水龙头都没有忘关，水从何来？未及细想，我立刻冲到屋外，到水表房把大掣先关上再算。

水势和水声终于遏止。我大口喘气，冷静下来，下一步是善后。两人四手忙乱，用布和地拖清理积水。家中猫咪看来也被吓醒，眼碌碌不知主人为何如此慌张。此时，天色已微亮。

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我试过「濑尿」，亦有处理儿子「尿床」的经验，但屋企水浸还是头一遭。堪跟这经历比拟的，是儿子小时候几次半夜忽然大哭，惊醒的我们发现他发烧，连忙收拾细软，星夜搭的士到急症室，同样慌张的心情，同样熬到天亮。

大清早把水喉师傅叫来。他检查面盆下柜里面的水管，轻描淡写地说：「看看，入水管老化，破了个洞，换新的，半小时搞掂。」

唉，小小一个洞换来半晚惊吓，我说是倒霉，他却说是幸运：「第一是爆淡水喉不是咸水喉；第二是爆的位置在肉眼可见的位置；第三是爆的时候有人在家。」我捏一把汗，心里改呼好彩。

我把这件「幸运事件」告知远方的儿子：「待你回来，全家一起演习家居危急情况处理方法。」

撰文：资深儿童传媒人、《亲子王》前主编 笨泥爸爸 

本文原标题为〈爆水管之夜〉

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

笨泥爸爸简介:

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

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