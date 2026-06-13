林志炜 - 升中派位 校长分享选校5大原则！｜教评心思

前文于4月10日出版，提及选校策略必看学校可否 ：一、如何保持童稚的笑容，并培养自信？二、如何鼓励不同能力的学生追求卓越？

三、「一个好人」的教育目标

我们不赞同放任式的「开心学习」，也不赞成以恐惧维持秩序，而是说明道理和普世价值观，相信自律与自重。（作者提供）

学校有没有认真看待德育与价值教育，是我想向家长特别强调的一点。6年中学生活，正是价值观成形的关键时期，若只忙着操练试题，这种教育并没有为学生的多元智能落墨，孩子未来将毫无竞争力，只要看看今天的人工智能（AI），你必有同感。

学校需要订立以学生为本的全人发展方向，以价值教育课、生命教育活动和禅修静思等不同形式，陪伴学生建立同理、抗逆和感恩。我会通过积极推动社会服务，让学生亲历其中，学会合作和付出，从而建立品德，感受社会的需要；同时，在体育、艺术、学术及服务等范畴，让每位学生都能找到「发光点」，在队友与师长的肯定下建立常规和自信。

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四、严谨与关爱并存的学校文化

有很多家长问我：「学校究竟是偏『严』，还是偏『松』？」我总是笑着回答：「好的学校，应该是『严中有爱、爱中有要求』。」我们不赞同放任式的「开心学习」，也不赞成以恐惧维持秩序，而是说明道理和普世价值观，相信自律与自重。

当学生犯错时，我们要邀请他思考：「如果再来一次，你会怎样做得更好？」当学生遇上情绪或家庭困难时，班主任、辅导老师和社工会一同介入，与家长同行，让孩子知道成长这回事。

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五、家校同行

再好的学校，也不能代替父母和家庭。选校时应选一间愿意与家长同行的学校。我深信，「教育不应把孩子教育成统一模样，而是帮他们寻觅各自的独特性，成就他们未来的精彩人生」。学校可提供安全的环境、清晰的价值、专业的教学和多元的舞台；父母能给予的，是无条件的接纳、陪伴和爱。

结语：寻找「最适合」而非「最高分」的学校

作为家长，不妨在选校前，先再问自己几个问题：一、你希望孩子6年后成为一个怎样的人？二、学校的价值观、校风和教育方式，与你的想法相近？能让孩子每天安心走进校门、认真学习、勇敢尝试、在人与人的关系中学懂珍惜和负责，这就是最适合你孩子的学校。至于名牌效应，其实并没有想像中那么重要，你认同吗？

撰文：佛教叶纪南纪念中学校长、教育评议会资深会员林志炜

本文原标题为〈为孩子选校，其实是在选一种成长方式（续）〉

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