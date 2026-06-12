方奕展 - 家校同行：价值观教育从家庭开始｜来论

教育局在2026年4月公布的《价值观教育课程架构》（《课程架构》）（2026），以「立根中华、联通世界、拥抱未来」为愿景，期望学生能在尊重传统文化的基础上，建立正面的人生态度与国际视野，协助学生在不同的成长阶段，通过不同的学习经历，培育他们正确的价值观和态度。《课程架构》不仅为学界提供了规划课程的清晰方向，更让家长与社会各界明确了解多管齐下对推动价值观教育的积极作用。

价值观教育课程架构

价值观教育旨在协助子女建立同理心、诚信、责任感和尊重他人等核心价值，以及培养他们对生命的积极态度及对国家和香港的情怀。（图片来自教育局）

在各持份者当中，家长的角色至关重要。家长是子女价值观教育的启蒙者和引导者。家庭氛围对子女建立正确价值观和态度有深远影响。价值观教育旨在协助子女建立同理心、诚信、责任感和尊重他人等核心价值，以及培养他们对生命的积极态度及对国家和香港的情怀。这些素质对子女的全人发展十分重要，家长持续的关心、陪伴与正向引导能提升子女的心理韧性，使他们在面对逆境时，能更从容应对。我们鼓励家长多与子女交流，加强亲子沟通、与子女建立信任和了解，了解他们在学校及社交生活中的想法与感受，引导他们明辨是非、关心社群，并欣赏他人的努力与付出。家长亦可透过与子女一起参与义工活动、鼓励子女反思自己的行为和决定，以培养其正确价值观。此外，家长在日常生活中应树立正直和尊重他人的榜样，透过身体力行地实践正确价值观，让子女能从中学习，有助减低子女日后出现不当行为的机会。

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面对现今社会环境急速转变、科技快速发展，家庭与学校更须同心携手，共同肩负育人的责任。学校在课程中加强中华文化学习、生命教育、性教育、健康生活教育和可持续发展教育的相关内容和学习元素，并与时俱进地培养媒体和资讯素养（包括人工智能〔AI〕素养）、学生的国际视野和「构建人类命运共同体」意识，透过「有机结合、自然连系」的方式灵活地融入课堂内外的学习，让学生在多元学习经历中深化对中华文化和传统美德的认同，培养明辨是非的能力，建立正确的价值观、人生观和世界观，以及对国家和世界的责任感。家长可主动与教师交流，了解学校的育人目标及价值观教育的发展重点，并在家巩固和延伸相关的学习，将课堂所学转化为日常生活的实践。同时，学校亦应透过家校合作，支援家长培养子女正确的价值观。当学校与家庭教育的方向一致，才能相辅相成，让青少年把正确价值观内化为个人品格和行为习惯。

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家校同行，始于沟通，成于协作，终于育人。总括而言，家长对学校价值观教育的支持与配合，是培养子女正确价值观和态度的关键。让我们继续与学校共同努力，培养孩子的良好品德，促进他们健康成长，并装备他们以积极的态度，迎接未来的各种挑战！

撰文：家庭与学校合作事宜委员会主席、课程发展议会价值观教育常务委员会委员 方奕展

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