点解日语「职人」一词于香港流行？与「师傅」、「匠人」 语意有咩分别？｜语文探骊

20世纪初以来，不少日本食物和食店陆续传入香港。随着日本饮食文化和消费文化的流行，一些日语借词亦逐渐进入香港人的日常语言之中。其中「职人」便是一个值得留意的例子。

职人VS工匠 语意有差异

「职人」一词，并不局限于厨师。示意图

「职人」与汉语中的「工匠」语义相近，两者都可指具备专门工艺技术的人。现代语境中，两者亦带有一定的引申意思，常用来形容制作者重视技艺、讲究品质、追求精细。

不过，「工匠」一词本身与传统手工艺关系较深，「匠」字中的「斤」本来与刀斧工具有关，因此，「匠」在古文字中原与木工工具及木工技艺相关，《说文解字》谓：「匠，木工也」，可见「匠」字原先与木工之间关系密切。

虽然在现代汉语中，「工匠」已不限于木工，也可泛指不同类型的手工艺制作者，但在香港日常语境中，「工匠」一般较少用来形容食物或饮品的制作者。

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相比之下，「职人」一词在日本语境中本来便可泛指凭借专门技术制作或加工物品的人，并不限于木工或传统手工艺。当这个词传入香港后，其使用范围亦较容易扩展至饮食领域，例如寿司职人、拉面职人、咖啡职人、甜品职人等。这类用法不止是指出某人从事某种饮食制作工作，更同时暗示其具有专业技术、重视细节，并对成品品质有较高要求。

在香港，若要形容制作食物或饮品的人，常见的词语包括「厨师」、「师傅」等。然而，「厨师」主要强调职业身份，未必包含「精益求精」或「对品质有高度追求」的意思；「师傅」虽然可带有技艺熟练的意味，但语义较广，也不一定突出「职人」底下那种专注、细致和追求极致的形象。至于「大师」、「高手」、「匠人」等近似说法，虽然同样可用来形容技艺出众之人，但仍是各有语气和使用限制，与「职人」相比，仍是有异。

职人有「独特优势」

「职人」一词在近年传入香港。示意图

可见，「职人」一词所以能在香港流行，与香港既有词汇未能完全涵盖其语义有关。也就是说，香港人使用「职人」一词时，某程度上因为它弥补了现有中文词语在指称范围和语义色彩上的空隙，并以此来形容对食物或饮料品质有高度追求的工艺制作者。

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文：香港中文大学医学院一年级学生戚紫熙

本栏由修读香港中文大学「大学中文一」的学生撰写，旨在探讨日常生活中有趣的语文现象。

本文标题原为〈日语「职人」的传播和成因〉。

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