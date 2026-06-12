苗延琼 - 强求短暂兴奋 或影响大脑奖赏系统 快乐应从何处寻？｜苗想teen开

John智力优秀，就读国际学校，成长于中上阶层家庭。表面上，他拥有不少让人羡慕的条件；然而他同时患有自闭症谱系障碍（ASD）及专注力不足/过度活跃症（ADHD）。在青少年阶段，当同侪关系日趋复杂，社交互动成为生活的重要部分时，他却因社交困难而长期感到格格不入，孤独与挫败感逐渐累积。

过度使用药物 影响大脑机制

过量服用药物或酒精，会对身体带来负面影响。示意图

为了纾解内心的不适，他开始依赖各种能迅速带来快感的物质，包括过量使用专注力药物、安眠药（俗称Z-drugs）及酒精。这些物质虽然机制各异，但都可能间接影响大脑的奖赏系统，带来短暂的愉悦、兴奋或放松感。

问题在于，大脑并非为持续的高强度刺激而设计。当奖赏系统长期曝露于过量刺激时，便会逐渐产生耐受性。换言之，原本足以带来满足感的刺激变得效果减弱，需要更高剂量、更频密的使用，才能达到相同感受。久而久之，对日常生活中的乐趣失去反应，出现情感麻木、动机下降，甚至对学业、人际关系及兴趣活动都提不起劲。

延伸阅读：苗延琼 - 人生不止一条大学路｜苗想teen开

事实上，健康的奖赏机制应该与努力、学习及成就感连结。通过运动、工作、学习新技能、完成目标、建立人际关系等途径获得的满足感，虽然不像药物般来得迅速强烈，却较为稳定和持久。这种循序渐进的奖赏模式，有助维持动机和心理韧性，而不会令情绪在极端高峰与低谷之间剧烈波动。

因此，对John而言，首要任务并非追求更强烈的刺激，而是停止继续透支自己的奖赏系统。在专业医疗团队协助下处理物质依赖问题，让大脑逐步恢复平衡，重新学习从日常生活中感受自然的快乐与满足。若依赖情况已相当严重，甚至影响身心功能及安全，接受住院戒瘾治疗或入住戒毒康复机构，亦可能是需要认真考虑的选项。

延伸阅读：苗延琼 - 岑逸飞老师给我上的「蒙卦」｜苗想teen开

每个人都渴望快乐，但真正能支撑人生的，往往不是瞬间的兴奋，而是那些通过努力、成长与连结而获得的深层满足感。当一个年轻人开始失去感受这些满足的能力时，这不仅是成瘾问题，更是一个值得社会、家庭与专业人士共同关注的警号。

电邮：[email protected]

撰文：精神科专科医生苗延琼

本文标题原为〈当多巴胺被「透支」：男孩的警号〉。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

