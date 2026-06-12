钟华仁 - 《「竹」梦香港》 探索大熊猫之日常 保育工作唔简单！︱书识世界

说起大熊猫，你会想到甚么？是那憨态可掬的黑白身影，还是牠们抱着竹子大快朵颐的可爱模样？对香港人而言，大熊猫不仅是国宝，更是陪伴了一代又一代人成长的集体回忆。

大熊猫与香港

《「竹」梦香港：大熊猫与香港的故事》正是一本完整记录这份「大熊猫情缘」的图书，为读者揭开国宝与香江之间一段段温暖而动人的故事。（资料图片）

《「竹」梦香港：大熊猫与香港的故事》正是一本完整记录这份「大熊猫情缘」的图书，为读者揭开国宝与香江之间一段段温暖而动人的故事。

1999年，香港回归两周年，中央政府首次赠送大熊猫「佳佳」和「安安」给香港，开启了港人与大熊猫的情缘初章。2007年，回归10周年之际，「盈盈」和「乐乐」来港，延续了这份情谊。

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2024年，第三对大熊猫「安安」和「可可」抵达香港，同年「盈盈」更以有纪录以来最年长初次产子的大熊猫之姿，诞下一对龙凤胎「加加」和「得得」，让香港成为中国内地以外拥有最多大熊猫的城市。

书中不仅记录了这些重要时刻，更细腻描绘了每一只大熊猫的独特个性与故事，深入呈现了香港在大熊猫保育工作上的成就与贡献。读者可以在书中看到护理团队如何为牠们准备食物、清洁居所、进行日常护理，以及如何为老年大熊猫制订特殊的照料方案，如何照顾怀孕、初产的大熊猫及新生宝宝等等。

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这些幕后故事，展现了香港在大熊猫这一珍稀动物保育上的专业水平，也让读者明白：每一只健康快乐的大熊猫背后，都有一群默默付出的无名英雄。

大熊猫那心平气和、呆萌可爱的形象，让人们在纷扰的现代生活中找到片刻的宁静与治愈。读完这本书，你会发现，大熊猫的成长故事从未完结——从「盈盈」产下的龙凤胎宝宝，到每一只在香港安家落户的国宝，牠们每一天都在书写新的篇章。

最好的阅读方式，莫过于亲身走进海洋公园，亲眼看看这些可爱的生命。看牠们抱着竹子大快朵颐，看牠们在树上打盹翻身，看大熊猫宝宝跌跌撞撞地探索世界——你会发现，书中的文字在眼前活了起来，那份感动远比照片更加真切。

文：钟华仁

本文原标题为〈大熊猫的香江足迹〉

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