Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

钟华仁 - 《「竹」梦香港》 探索大熊猫之日常 保育工作唔简单！︱书识世界

知识转移
更新时间：12:00 2026-06-12 HKT
发布时间：12:00 2026-06-12 HKT

说起大熊猫，你会想到甚么？是那憨态可掬的黑白身影，还是牠们抱着竹子大快朵颐的可爱模样？对香港人而言，大熊猫不仅是国宝，更是陪伴了一代又一代人成长的集体回忆。

大熊猫与香港

《「竹」梦香港：大熊猫与香港的故事》正是一本完整记录这份「大熊猫情缘」的图书，为读者揭开国宝与香江之间一段段温暖而动人的故事。（资料图片）
《「竹」梦香港：大熊猫与香港的故事》正是一本完整记录这份「大熊猫情缘」的图书，为读者揭开国宝与香江之间一段段温暖而动人的故事。（资料图片）

《「竹」梦香港：大熊猫与香港的故事》正是一本完整记录这份「大熊猫情缘」的图书，为读者揭开国宝与香江之间一段段温暖而动人的故事。

1999年，香港回归两周年，中央政府首次赠送大熊猫「佳佳」和「安安」给香港，开启了港人与大熊猫的情缘初章。2007年，回归10周年之际，「盈盈」和「乐乐」来港，延续了这份情谊。

延伸阅读：钟华仁 - 《职场围炉》 职场情绪大冒险的攻略本｜书识世界

2024年，第三对大熊猫「安安」和「可可」抵达香港，同年「盈盈」更以有纪录以来最年长初次产子的大熊猫之姿，诞下一对龙凤胎「加加」和「得得」，让香港成为中国内地以外拥有最多大熊猫的城市。

书中不仅记录了这些重要时刻，更细腻描绘了每一只大熊猫的独特个性与故事，深入呈现了香港在大熊猫保育工作上的成就与贡献。读者可以在书中看到护理团队如何为牠们准备食物、清洁居所、进行日常护理，以及如何为老年大熊猫制订特殊的照料方案，如何照顾怀孕、初产的大熊猫及新生宝宝等等。

延伸阅读：钟华仁 - 游戏的精神｜书识世界

这些幕后故事，展现了香港在大熊猫这一珍稀动物保育上的专业水平，也让读者明白：每一只健康快乐的大熊猫背后，都有一群默默付出的无名英雄。

大熊猫那心平气和、呆萌可爱的形象，让人们在纷扰的现代生活中找到片刻的宁静与治愈。读完这本书，你会发现，大熊猫的成长故事从未完结——从「盈盈」产下的龙凤胎宝宝，到每一只在香港安家落户的国宝，牠们每一天都在书写新的篇章。

最好的阅读方式，莫过于亲身走进海洋公园，亲眼看看这些可爱的生命。看牠们抱着竹子大快朵颐，看牠们在树上打盹翻身，看大熊猫宝宝跌跌撞撞地探索世界——你会发现，书中的文字在眼前活了起来，那份感动远比照片更加真切。

文：钟华仁 

本文原标题为〈大熊猫的香江足迹〉

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<
 

钟华仁简介:

作者是资深出版人，与大家分享结合时事话题的好书。

↓即睇DSE2026专页↓

↓即睇DSE2026专页↓

最Hit
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
18小时前
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
影视圈
16小时前
01:16
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
16小时前
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
影视圈
19小时前
大棋盘｜母女堕楼悲剧敲警钟 家长心理健康须重视
大棋盘｜太古城母女堕楼悲剧敲警钟 家长心理健康须重视
政情
4小时前
五索疑贴年轻旧照直认整容 眼细鼻大面阔与现时有天渊之别 网民：根本第二个人
五索疑贴年轻旧照直认整容  眼细鼻大面阔与现时有天渊之别  网民：根本第二个人
影视圈
4小时前
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
影视圈
16小时前
海洋公园发生男技工死亡事件。杨伟亨摄
海洋公园63岁男技工晕倒头肩骨碎不治 劳工处到场调查
突发
2小时前
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
生活百科
21小时前
六合彩｜头奖800万今搅珠 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 即入嚟对号码！
社会
15小时前