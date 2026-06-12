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吴颖彤 - 特殊校视艺老师：艺术是学生与世界沟通的独特语言︱视艺师语

知识转移
更新时间：16:00 2026-06-12 HKT
发布时间：16:00 2026-06-12 HKT

踏入中度智障学校任教视觉艺术科大半年，我渐渐明白，「艺术」不是高高在上的审美标准，而是他们与世界沟通的独特语言。

作品承载最真实情感

这正正诠释了水墨书法的「写意」精神，那在纸上跳动的墨迹，正是他们个性最真实的流露。（新华社图片）
这正正诠释了水墨书法的「写意」精神，那在纸上跳动的墨迹，正是他们个性最真实的流露。（新华社图片）

中二级的「水墨书法」单元，是我教学生涯中最动人的一课。对于肌肉张力不足、手眼协调困难的学生来说，要掌握毛笔的轻重缓急，几乎是不可能的事。我放慢了节奏，他们一笔一划地练习。经过几星期的练习，终于来到最关键的时刻——用毛笔写自己的名字。我惊讶地发现，每一个名字都展现出截然不同的个性。

延伸阅读：朱启文 - 由刘春杰版画 到那些年的青春印记︱视艺师语

自闭症学生的每一笔都力求工整，像印刷出来的字体，展现对秩序的坚持。过度活跃症的学生则截然相反，笔触粗豪奔放，名字写得龙飞凤舞，充满了生命力。这正正诠释了水墨书法的「写意」精神，那在纸上跳动的墨迹，正是他们个性最真实的流露。

小四级的「实物质感拼贴」单元，则是另一番风景。我们的主题是「缤纷动物世界」，课室里铺满了各种物料：瓦通纸、海绵球、布匹、饮管、棉花……这不仅是一场艺术创作，更是一次感官探索。学生用手触摸每一种材料。非口语学生把瓦通纸撕成长条，拼贴成一片树林；摸到棉花，又小心翼翼地撕成小团，黏贴在树林上方当作云朵；看到绿色布匹，他们便默默地剪了一只只动物形状——狮子、兔子、蛇。整个课室热闹非凡，学生们互相分享材料、互相欣赏作品。

延伸阅读：张紫敏 - 任意地思想 显化地创作｜视艺师语

孩子们平时无法用语言完整表达自己的想法，但通过触摸、联想、拼贴，他们创造出属于自己的缤纷动物世界。这一刻，我深深体会到，艺术是他们用触觉理解万物形态的方法。

教导特殊学生艺术总是充满挑战，但更多的是感动。这些作品或许不会出现在画廊，但它们承载着最真实的情感。每一道墨迹，都是他们努力表达自己的痕迹；每一块质感，都是他们触摸世界的证明。

电邮：[email protected]

文：吴颖彤 

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吴颖彤简介:

作者为香港美术教育协会会员、特殊学校视觉艺术科教师。

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