林溢欣 - 生命中最无可挽回的悲痛｜中新学林

对着电脑屏幕一片空白，未能写出文章的感觉，大概也和你们对着考卷/作文纸一片空白的时候没有差别。命题作文诸多限制，当然有其惹人讨厌的地方，但题目开放/半开放，也不见得就容易下笔。像每个月给学生写的序，很多时候想来想去没有方向，有时想写点感性的话，又怕太过矫情；有时想写点生活趣事，偏偏生活没甚么趣闻；有时想写点补习老师的难处，又怕你们觉得我无病呻吟。于是下笔就有了困难，也就有了犹豫的时候。

读书是快乐的

读书是快乐的，起码是相对地快乐的。过程中你通过不断增值自己，结果当然不止是考卷上的分数，更多是对于人生的看法、心灵的修养和思维的扩展。（示意图）

退一步来说，即使不谈下笔困难与否的问题，从考核学生的角度来看，还是命题作文更为有效而准确。漫无方向的写作，某位写时事感悟，另一位写一件生活小事，评分如何拿捏呢？如2016年的半开放题，要求学生在横线上自由发挥，填补如何找到快乐。就现有的5**考卷而言，两位评分员分数差距10分以上的多不胜数，换言之，即使题目已设有「扣题限制」，但因为横线上的空白任意发挥，在评分差距上就有了分别。再者，评分老师逾百人，质素难以划一，开放题目的评分尺度就难以厘定。

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读书是快乐的，起码是相对地快乐的。过程中你通过不断增值自己，结果当然不止是考卷上的分数，更多是对于人生的看法、心灵的修养和思维的扩展。思维开阔之后，就能够看到更多的盲点，设想更多的可能，然后学会为人着想。真的，读书不一定是说理式的教育，更人性化的想像也可以令人走向真善美的阶梯。

古往今来那些读书人留下的瑰宝在时光长河中闪闪生辉，说是神交古人好像有点老套，但人生也似乎没有其他更有效的途径让自己成为更好的自己。Better me没有捷径，却是人生最孤独的苦行过程。抽取了考入大学、求分数等主流原因之后，我期盼你会醒悟，学习其实也只是纯粹的一趟自我修炼，这个年代，修炼爱情、修炼友谊之外，为甚么不能/不应修炼人生？

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让最苦的岁月走得甘甜一些。不是刻意的过分乐观，而是学会接受生命的一切命定考验，既来之，则安之。安之，安然面对，当中容许我们努力不懈，也容许我们走得甘甜。尔后，你会发现，读不了书的失落和难受，只是那时的人生已然不能如现在一样自主自立。这才是生命中最无可挽回的悲痛。所以，好好努力。

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文：林溢欣

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

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