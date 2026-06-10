李建文 - 改变命运的 不止是机会｜墙角寒梅

早前，笔者参与由香港赛马会慈善信托基金策划及捐助的「赛马会飞跃．拍住上」计划交流活动，与30多位香港校长教师及参与计划的资源机构社工一同前往新加坡考察。计划旨在支援弱势青年，陪伴他们走过学习至就业的重要成长阶段，协助建立希望感及人生方向。是次交流让笔者有机会与两个致力推动青年发展及社会流动的新加坡非牟利机构——Halogen Foundation及Access Singapore的代表深入交流。

机会化为成果

早前，笔者参与由香港赛马会慈善信托基金策划及捐助的「赛马会飞跃．拍住上」计划交流活动，与30多位香港校长教师及参与计划的资源机构社工一同前往新加坡考察。（图片来自halogensg IG）

Access Singapore创办人Clarence Ching指出，过去社会对弱势学生的支援大多集中于奖学金或经济援助，但越来越多研究显示，影响孩子未来发展的除了经济资本，更重要的是「社会资本」——包括人际网络、资讯渠道，以及对未来的想像能力。

许多基层学生并非缺乏能力，而是从未接触某些可能性。他们未必认识专业人士或企业领袖，因此难以想像自己也能走上相关道路。当一个人看不见可能性时，便很难产生追求梦想的勇气。

延伸阅读：李建文 - 让机会成为成果 ︱墙角寒梅

教育其中一个重要使命正是帮助学生扩阔眼界。当学生能接触不同的人、不同的经历和不同的世界，才能发现人生原来有更多选择。不少来自基层背景的学生，即使获得升学或实习机会，仍容易产生自我怀疑，甚至觉得自己不属于那个环境。因此真正的支援不止是提供机会，更是帮助学生建立自信，让他们有勇气把握机会，将机会转化为成果。

Halogen Foundation特别强调及早介入的重要性。他们相信，学生对未来的想像不应等到大学才开始建立，而应在中学甚至更早阶段，让他们接触不同职涯和人生可能。当学生越早看见世界，便越有能力为未来作出选择。

延伸阅读：李建文 - AI时代下教师角色 希望的传承者｜墙角寒梅

教育不应只停留在课堂之内。学校除了教授知识，更重要的是为学生搭建桥梁，连结不同的人、资源与机会，让他们相信出身不能决定未来，只要愿意努力，每个人都拥有成长和改变的可能。真正改变命运的，从来不止是机会本身，而是一个人是否相信自己值得拥有更好的未来。而这份相信，正是教育最珍贵的力量。笔者深信，当学校、家庭及社会共同努力，每位学生都能找到属于自己的方向，勇敢开创更美好的未来。

电邮：[email protected]

文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<