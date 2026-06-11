彭洁娴 - 《爱德华的神奇旅行》让孩子体验爱与生命教育｜读具慧眼

凯特．狄卡密欧（Kate DiCamillo）的《爱德华的神奇旅行》（The Miraculous Journey of Edward Tulane），最初由我的两个女儿推荐。原以为这只是一本普通的读物，未料一读便难以释手，更再三细阅中英文版本。若要向孩子解释「爱」这个深刻课题，这本书无疑提供了一个极佳的切入点。

《爱德华的神奇旅行》

故事主角是一只精致的瓷兔子爱德华（Edward Tulane），他外表无瑕，内心却冷漠孤傲。然而，命运让他经历了一次次破碎与重组的流浪旅程，也正是在这些苦难中，他逐渐明白：生命的价值不在于维持自身的完美，而在于是否具备「去爱的能力」。

最令我动容的是他与病重女孩萨拉．鲁思（Sarah Ruth）的相处。过去的爱德华只懂得「被爱」，当他陪伴在奄奄一息的萨拉身边，他第一次放下了骨子里的傲慢。当女孩用瘦弱双臂紧抱着他，他居然为了逗女孩一笑而甘愿扮演滑稽的「跳舞娃娃」时，他不再计较外表的光鲜，悄然由「被爱」转变到「去爱」。当萨拉离世前最后一次凝视他时，爱德华经历了真正的锥心之痛，作为读者的我亦随之揪心。原来这种痛是爱的代价，也是他从一个「物件」蜕变成「生命」的起点，深刻体现了同理心与利他精神的伟大。

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另一处直击心灵的情节是故事尾声的「灵魂对话」。此时的爱德华饱经风霜，连瓷制头部都碎裂成无数碎片。被匠人重新修复后，因为害怕再次承受失去的痛苦，选择关闭心扉，冷酷地对自己说：「我再也不要爱了，那太痛苦了。」这正是许多人在受创后的真实写照。然而店里那只见证百年沧桑的老娃娃却一针见血地斥责他：「如果你不打算爱或被爱，那么整个生命之旅都毫无意义。」这句话震撼了我的心灵。最终结局且留待读者细味品尝，但其背后所揭示的正是生命教育的真谛——唯有保持爱的勇气，生命才能迎来真正的圆满与救赎。

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身为校长，在日常教育生涯中，我经常目睹许多孩子在面对挫折时，会像故事后期的爱德华一样，出于自我保护而筑起高墙，用冷漠掩饰脆弱。这本书温柔地提醒我们：爱诚然会带来痛苦，但唯有爱才能治愈痛苦。期盼借此分享，能引领更多师生与家长体悟「爱」的重量，并在生活的磨砺中，始终怀抱「希望」前行。

文：彭洁娴

作者为中华基督教会基真小学校长。

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