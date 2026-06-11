潘晨健 - 中学老师揭秘课堂规划方式！巧妙鼓励学生主动学习｜学友智库

随着全球急速发展，社会人士、家长和学生对老师的期望越来越高。我深信老师绝不能墨守成规，理应抱持成长思维与学生同行。我们不止担当学生学习的促进者，同时更是学生探索知识的同行者。尤其是踏入21世纪，人工智能的发展日新月异，知识传递无远弗届，故我主张在科组层面积极引领同工策划多元化的学习活动，让学生成为学习的主角。

笔者认为，教师应与时并进。示意图

我深信现今的学习空间不再局限在「始于课堂，终于课堂」。为此，我积极推动「有机结合，自然连系」的教学思维，跳出单一科目的学习框架，通过善用课时和学时的理念（时），推动跨学科的学与教活动，并通过生活化的情境（地），来发掘一些让学生「动手做」的机会（人），借此让学生在学习经历中成为主角，深化他们「时时学、处处学」的态度、能力和习惯，并让老师成为他们学习经历的促进者。

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以个人、社会及人文教育学习领域为例，我积极提供机会让学生主动学习，令他们的学习经历更深刻。当中，我结合课程领导，并根据我校学生特质，规划具有校本特色的中史及历史课程，让学生「有机结合、自然连系」中史和历史观，旨在培育他们立足香港、掌握国史、联通世界。

再以今年本校个人、社会及人文教育周为例，我校配合中六生惜别的时间，以「且行且珍惜」为主题，并通过科组互配的策略，举办一系列的跨科研习活动，例如「惜物惜福演唱会」、「惜人惜福软餐制作工作坊」等等。综观在教学实践上，我欣见这种具校本特色的学与教活动，丰富了学生的学习经历，同时潜移默化地让他们将各科知识互为紧扣，「学」「识」连系生活。

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毕竟通过规划适切和整全规划校本课程，不但更切合学生的整体学习需要，同时能深化整体的学与教成效，有助引领他们成为学习路上的主角，装备他们成为国之栋梁。

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文：潘晨健

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为个人、社会及人文教育学习领域统筹及公经社科、公民科科主任。

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