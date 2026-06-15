香港史｜从鲁昂到香港：喇沙雕像中的教育传承｜根本月报

若在法国旅游，漫步巴黎，或走访法国北方古城鲁昂（Rouen），常会在教堂外墙或广场一隅遇见人物雕像，它们静静承载着文化与历史。其中有些人物或似曾相识——那是圣若翰喇沙（Jean-Baptiste de La Salle，1651-1719）。在位于巴黎第六区的圣叙尔比斯教堂（eglise Saint-Sulpice）内，喇沙雕像旁有一立一坐的孩童求学，呈现教学场景；鲁昂的圣克莱芒广场（Place Saint-Clement）也有相似雕像。此外，以香槟酒闻名于世的兰斯（Reims）亦可见其身影。对于在香港读过喇沙会学校的人，这种相遇或带来一种熟悉感。

喇沙雕像形象多样，若强调其教育精神，往往会于身旁配以一至两名学生，呈现亲切的教师形象。梵蒂冈圣伯多禄大教堂于1904年设置由意大利雕塑家Cesare Aureli设计的喇沙雕像，身旁亦有两名站着求学的学生，属其1900年封圣后的典型形象。

在九龙喇沙书院正门，也矗立圣若翰喇沙像：他手持书卷，身旁一站一坐两名学生，构成生动教学场景。这个雕像与鲁昂的极为相似，并非偶然，而有清晰历史来源。鲁昂雕像由19世纪法国雕塑家Alexandre Falguière与建筑师Edouard Deperthes设计，1875年原置于Place Saint-Sever，1887年迁至圣克莱芒广场。Falguière为法国学院派雕塑代表人物，风格写实而富动感，代表作包括《斗鸡胜利者》与《圣泰西修》。他并未将喇沙塑造成遥不可及的圣者，而是呈现一位与两名学生互动的教师。此风格启发了Aureli在29年后的梵蒂冈作品。

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理念延续

据英国殖民地部档案，1922年港督司徒拔与署理港督施勋指，喇沙书院将设置由法国制作的喇沙雕像，即Falguière原作的仿制像，风格与巴黎及鲁昂的相若；圣若瑟书院内的彩色雕像亦承此传统。香港与法国的喇沙像源自同一艺术原型，实乃教育理念的延续。

圣若翰喇沙生于兰斯，放弃优裕生活。当时教育仍局限于贵族阶层之际，他却致力推动平民教育。与教师共同研究教学，创立学校及修士团体，提倡以学生为本，强调纪律与关怀，并重视教师培训与课堂制度，使教育由个人传授转向制度化发展。

这一精神由其创立的基督学校修士会（天主教喇沙会）延续。1875年来自法国与爱尔兰的六名修士由马赛乘Hougli号轮船来港办学，接办并发展圣若瑟书院。至今，喇沙会在港设有多间学校，学生来自不同阶层与种族，维持开放多元收生背景。仍采政府津贴模式，贯彻其教育理念。

中西融合

鲁昂与香港雕像还有一个共通点：皆曾在战乱或变迁中面临迁移。鲁昂雕像因城市发展迁移，并在二战期间险遭纳粹德军熔毁；喇沙书院亦于战时被征用，但因雕像材质为大理石而免于被日军熔毁，日后校舍搬迁仍得以重置，象征教育精神在动荡中延续。

20世纪初人口上升，因应学童增加，1932年建立喇沙书院。二战期间，不少喇沙会学校师生及旧生参与香港保卫战，加入香港防卫军或支援工作，部分更于黄泥涌峡战役中牺牲。这段香港历史鲜为大众知悉，但从中可见教育不再抽象，而成为承担与实践。

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香港部分学校设有孔子雕像。孔子提倡「有教无类」、因材施教，重视仁爱及品格，与圣若翰喇沙的理念遥相呼应。两者皆强调师生关系与人格培养，视教育为改良社会的重要途径。当喇沙与孔子形象并存于香港校园，正体现中西教育的对话与融合。两位先贤在不同国度和时空，皆放弃财富或官位，坚持在教育前线担当真善美的传承者，启发后学。

香港教育正是在这种交汇中发展：既承继西方制度的纪律与关怀，亦延续中国文化的仁爱与德行。在这种融合之中，教育不仅传授知识，更培养品格与胸怀。香港的教育仍具备独特而深厚的发展潜力，既保持国际学术质素，也培养出诚实、坚毅与具博爱精神的新一代。雕像或许静默无言，但它们不仅承载艺术之美，更体现一种跨越地域与历史、历久弥新的教育理想。

本栏为香港大学中国历史研究文学硕士课程同学会与《星岛日报》教育版联合出版。对原文有兴趣的读者可到港大中国历史研究文学硕士课程同学会网页下载：http://machsaa.googlepages.com

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文：香港大学中国历史研究文学硕士课程同学会执委麦宇翰博士

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